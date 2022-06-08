Резцова — о словах Баха: «Пускай уже скажет, что он на стороне наших спортсменов»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о заявлении президента МОК Томаса Баха об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Он запутался! Запутался! Ну, сколько можно? Уже сам не знает, какую позицию занять. Пускай уже скажет, что он на стороне наших спортсменов. Вот это будет правильно», — сказала Резцова «СЭ».

Сегодня руководитель МОК отметил, что отстранение российских спортсменов призвано в первую очередь защитить их самих.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.