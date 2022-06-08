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Сегодня, 16:12

В Госдуме раскритиковали заявление Баха об отстранении российских спортсменов

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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о причинах отстранения спортсменов из России от международных соревнований.

«Надо поблагодарить Томаса Баха за столь важное заявление. Но наши спортсмены сами могут себя защитить, и мы их в обиду не дадим. Этим заявлением Томас Бах потихонечку готовит себе некие такие объяснения, потому что он понимает, что в скором времени придется восстанавливать наших спортсменов. И тогда ему придется извиняться и объяснять, почему эти незаконные меры были произведены. Он издалека начинает готовить платформу по этим извинениям и объяснениям», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) в Лозанне заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований призвано в первую очередь защитить их самих.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
Томас Бах
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Фетисов — о словах Баха: «Не было оснований отстранять россиян. Он может по-другому защитить спортсменов»
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