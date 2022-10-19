Фетисов назвал заявление Баха непоследовательной позицией

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента МОК Томаса Баха, который заявил, что рекомендации международным федерациям не допускать к своим соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии остаются актуальными.

«Считаю, что никаких оснований у Баха для того, чтобы это заявлять, нет. Тем более рекомендовать это федерациям, которые должны быть независимы. Мы до сих пор не получили юридически обоснованного ответа со стороны МОК, который должен объединять спорт. Он сам олимпийский чемпион, участвовал в Олимпиаде, которую многие бойкотировали в свое время. Это непоследовательная позиция. Понятно, что надо добивать решения в пользу выступления. По моему мнению, все, что связано с этим решением необоснованно», — сказал Фетисов «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить к международным соревнованиям, если они выскажут мнение относительно спецоперации.