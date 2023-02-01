Олимпийская чемпионка из Норвегии засомневалась в своих словах о возвращении россиян

Олимпийская чемпионка, а ныне глава норвежского комитета спортсменов Астрид Якобсен заявила, что начала сомневаться в своих заявлениях о возвращении российских спортсменов на международные турниры, сообщает РИА Новости со ссылкой на NRK.

«Когда вы становитесь объектом такого количества хейта, вы в конце концов начинаете подвергать сомнению все, что вы делаете», — сказала Якобсен.

Якобсен на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) высказалась за возвращение россиян и белорусов на турниры. После этого в интервью VG спортсменка отметила, что из-за написания «таких неточный вещей» она подверглась оскорблениям в социальных сетях.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.