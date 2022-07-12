Экс-президент ВФЛА ответил члену МОК, что у России есть шансы на участие на Олимпийских играх в Париже

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание члена МОК Крейга Риди о том, что участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года маловероятно.

«Квалификационный сезон проходит буквально за полгода или за год до начала Олимпийских игр. Высказывание Риди носит характер высказывания человека, который находится в МОК, но не имеет права высказываться от имени всей организации. Давайте подождем, что скажет Томас Бах. Мне кажется, шансы на участие у нас есть. Нужно проводить необходимые действия, чтобы эти шансы стали увереннее», — сказал Балахничев «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.