Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 10:35

Экс-президент ВФЛА ответил члену МОК, что у России есть шансы на участие на Олимпийских играх в Париже

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание члена МОК Крейга Риди о том, что участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года маловероятно.

«Квалификационный сезон проходит буквально за полгода или за год до начала Олимпийских игр. Высказывание Риди носит характер высказывания человека, который находится в МОК, но не имеет права высказываться от имени всей организации. Давайте подождем, что скажет Томас Бах. Мне кажется, шансы на участие у нас есть. Нужно проводить необходимые действия, чтобы эти шансы стали увереннее», — сказал Балахничев «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Валентин Балахничев
МОК
2
1
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Тайна рождения ребенка Марии Шараповой. Звезда тенниса засекретила даже пол малыша
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин уверен, что изоляция российского спорта не продлится долго
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости