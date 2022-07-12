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Сегодня, 00:40

Член МОК назвал маловероятным участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и член МОК Крэйг Риди поделился мнением об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

«Я боюсь, что придется принимать решение по тому, что будет происходить с каждой из этих двух стран (Россией и Белоруссией). Предполагаю, что общее мнение будет заключаться в том, что они не должны квалифицироваться на Олимпиаду. Пока нет четкого способа добиться представительства этих стран. Поэтому поддерживается статус-кво», — приводит слова Риди The Guardian.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года

Олимпиада
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