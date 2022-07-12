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Фетисов о высказывании Крейга Риди: «Надо ехать в Лозанну, сидеть под зданием МОК и требовать разъяснений»

Фетисов прокомментировал высказывание члена МОК Крейга Риди о том, что участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года маловероятно
Читать «СЭ» в
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание члена МОК Крейга Риди о том, что участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года маловероятно.

«Интересный посыл. Крейг Риди обусловливает это тем, что наши спортсмены не смогут пройти квалификацию. С другой стороны, они рекомендуют федерациям по видам спорта не допускать наших спортсменов. Какой-то абсурдный, замкнутый круг. Наши спортивные чиновники должны что-то сделать. Надо ехать туда, в Лозанну, сидеть под зданием МОК и требовать разъяснений. С какой стати спортсмены должны страдать?» — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Вячеслав Фетисов
Крейг Риди
МОК
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