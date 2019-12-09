Дмитрий Медведев назвал решение ВАДА продолжением антироссийской истерии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) «продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму», сообщает ТАСС.

— То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму, — приводит слова Медведева ТАСС. - Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано.

Не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне, я имею в виду в нашем спортивном сообществе существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

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