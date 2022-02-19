Бегун Уджа дисквалифицирован за допинг, Великобритания потеряла серебро Олимпиады-2020 в эстафете

Британский принтер Чиджинду Уджа дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), но проиграл дело и не смог избежать санкций.

Спортсмен был дисквалифицирован, его результаты на Олимпиаде-2020 в Токио аннулированы. Таким образом, он и его партнеры по эстафете 4х100 метров Жарнел Хьюз, Ричард Килти и Натаниэл Митчелл-Блейк лишились серебряной медали Олимпиады.

В организме спортсмена во время Олимпиады были обнаружены селективные модуляторы андрогенных рецепторов остарин и S-23. Остарин используется для лечения мышечной атрофии, а S-23 (масторин) — контрацептив. Оба лекарства запрещены в спорте. Сам Уджа утверждал, что никогда не принимал допинг сознательно.

После пересмотра результатов на первом месте осталась сборная Италии. Второй стала сборная Канады, третьей — сборная Китая.