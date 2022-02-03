Президент МОК заявил, что ждет равенства по гендерному показателю среди спортсменов на Олимпиаде в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что рассчитывает на равное количество спортсменов обоих полов на летней Олимпиаде в Париже (Франция).

«Увеличение числа девушек среди спортсменов был достигнут не сам собой. Мы ставили перед собой такую задачу. То же самое нас ждет и в Париже, ожидаем равенство по гендерному показателю. Сейчас у нас 45% девушек среди всех участников. К Милану хотим обеспечить паритет по этому показателю между летними и зимними Играми», — сказал Бах.

Ранее президент МОК сообщил, что Китай делает все возможное для безопасного проведения зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет в 2024 году с 26 июля по 11 августа.