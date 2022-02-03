Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада

Сегодня, 14:36

Президент МОК заявил, что ждет равенства по гендерному показателю среди спортсменов на Олимпиаде в Париже

Сергей Федоров
Корреспондент

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что рассчитывает на равное количество спортсменов обоих полов на летней Олимпиаде в Париже (Франция).

«Увеличение числа девушек среди спортсменов был достигнут не сам собой. Мы ставили перед собой такую задачу. То же самое нас ждет и в Париже, ожидаем равенство по гендерному показателю. Сейчас у нас 45% девушек среди всех участников. К Милану хотим обеспечить паритет по этому показателю между летними и зимними Играми», — сказал Бах.

Ранее президент МОК сообщил, что Китай делает все возможное для безопасного проведения зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине: когда пройдет и где смотреть
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МОК утвердил предварительную программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости