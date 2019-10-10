Американским спортсменам разрешили благодарить спонсоров на Олимпиаде

Во время летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония) спортсмены из США получили разрешение благодарить своих спонсоров, сообщают американские СМИ.

Как информирует The Wall Street Journal, Национальный олимпийский комитет (НОК) США, а также паралимпийский комитет страны смягчили свои и разрешили спортсменам выражать благодарность личным спонсорам. Ранее это было запрещено. При этом каждый из спортсменов должен зарегистрировать своего спонсора. Сами спонсоры не должны использовать логотип Олимпиады или символику сборной США.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио (Япония) с 24 июля по 9 августа.