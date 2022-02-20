«Она почувствовала, что шансов на медали никаких нет». Тихонов объяснил сход Непряевой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал итоги женского лыжного марафона на Олимпиаде в Пекине.

«Очень хотелось увидеть сегодня наших девушек на пьедестале, но чуть-чуть не хватило, — сказала Тихонов «Газете.Ru». - Закончить Олимпиаду бронзой было бы здорово, но они и без нее сделали свое дело, принесли наибольшее количество медалей. Федерация на высоте, шикарный коллектив, молодцы!

Сход Непряевой? Она почувствовала, что шансов на медали никаких нет, и решила поберечь здоровье. Это ее воля, ее решение".

Победительницей стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она оторвалась от своей ближайшей преследовательницы на 1 минуту и 43 секунды. Серебряная медаль досталась американке Джессике Диггинс. Тройку призеров замкнула финская спортсменка Кертту Нисканен.