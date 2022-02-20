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Сегодня, 14:00

«Она почувствовала, что шансов на медали никаких нет». Тихонов объяснил сход Непряевой

Тихонов похвалил федерацию лыжных гонок России
Роман Шишов
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал итоги женского лыжного марафона на Олимпиаде в Пекине.

«Очень хотелось увидеть сегодня наших девушек на пьедестале, но чуть-чуть не хватило, — сказала Тихонов «Газете.Ru». - Закончить Олимпиаду бронзой было бы здорово, но они и без нее сделали свое дело, принесли наибольшее количество медалей. Федерация на высоте, шикарный коллектив, молодцы!

Сход Непряевой? Она почувствовала, что шансов на медали никаких нет, и решила поберечь здоровье. Это ее воля, ее решение".

Победительницей стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она оторвалась от своей ближайшей преследовательницы на 1 минуту и 43 секунды. Серебряная медаль досталась американке Джессике Диггинс. Тройку призеров замкнула финская спортсменка Кертту Нисканен.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/beijing-2022/news/2022/02/20/17317669.shtml
Александр Тихонов
Наталья Непряева
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