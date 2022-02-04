Сборная Норвегии потеряла претендента на три золота Пекина-2022

Лидер мирового лыжного двоеборья Ярл Магнус Риибер, скорее всего, не сможет принять участия в Олимпиаде 2022 из-за положительного теста на коронавирус.

24-летний норвежец выиграл три последних Кубка мира и все личные дисциплины на двух последних чемпионатах мира. В Пекине он претендовал на три золотых медали — две личных плюс на победу в составе эстафеты.

Без Ярла Магнуса норвежцы навряд ли смогут бороться за первое место, тем более что еще двое других двоеборцев — Эспен Андерсен и Эспен Бьорнстад — сейчас тоже сидят в карантине. Возможно, у скандинавов просто не наберется спортсменов для командного старта в двоеборье.

Как сообщает NRK, Риибер заразился на злосчастном рейсе из Осло в Пекин, на котором обнаружились инфицированные спортсмены. Первым в карантин с положительным тестом был отправлен эстонский двоеборец Кристьян Ильвес, а контактировавшие с ним Риибер, Андерсен и Бьорнстад отправились в карантин. Затем стало известно о положительном ПЦР Ярла Магнуса, после чего под подозрением оказались биатлонисты Йоханнес Бе и Ингрид Ландмарк Тандреволд, а также сноубордист Монс Ройсланн. Последний уже в карантине, и ситуация с биатлонистами информация пока не разглашается.