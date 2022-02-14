Васильев заявил, что журналисту Петтерссону нужно обратиться к психотерапевту за смазкой для головы

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев по биатлону прокомментировал высказывания шведского журналиста Томаса Петтерссона об использовании российскими командами нелегальных мазей для лыж.

«Я этому шведскому журналисту советую для начала обратиться к психотерапевту за смазкой для головы, тогда все встанет на свои места, — цитирует Васильева «Чемпионат.com». — Они говорят это от своей злобы, ненависти, бессилия — уже не знают, что с нами делать. Чем нас больше давят, тем мы больше медалей выигрываем. Они не понимают этого парадокса, стоило почитать Тютчева: «Умом Россию не понять». То, что они плохо знают русскую душу и русского человека — их проблема».

В прошлую субботу шведский журналист опубликовал предположение о том, что причиной хорошей работы лыж россиянок и немок в эстафетном забеге стали запрещенные фторовые смазки.