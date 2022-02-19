Резцова заявила, что Большунов — талант, который рождается раз в 100 лет

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на золото Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Суперский! Три золота. Конечно, он главный герой Олимпиады. Саша , я тебя поздравляю.

Умница! Три золота на Олимпиаде... Даже у меня такого не было. Это талант, который рождается раз в 100 лет", — сказала Резцова «СЭ».

Напомним, что для Большунов выиграл девятую олимпийскую медаль. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.