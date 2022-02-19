«Талант, который рождается раз в 100 лет». Резцова — о выступлении Большунова на Олимпиаде
Резцова заявила, что Большунов — талант, который рождается раз в 100 лет
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на золото Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.
«Суперский! Три золота. Конечно, он главный герой Олимпиады. Саша , я тебя поздравляю.
Умница! Три золота на Олимпиаде... Даже у меня такого не было. Это талант, который рождается раз в 100 лет", — сказала Резцова «СЭ».
Напомним, что для Большунов выиграл девятую олимпийскую медаль. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.
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