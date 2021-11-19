В МОК отреагировали на заявление Байдена о возможном бойкоте Олимпиады в Китае

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отвечать на заявление президента США Джо Байдена о возможном дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

«Мы не комментируем политические решения государств и их правительств касательно их внутренней деятельности», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

Ранее президент США Джо Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота Олимпиады. В таком случае Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.