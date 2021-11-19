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В МОК отреагировали на заявление Байдена о возможном бойкоте Олимпиады в Китае

16:58

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отвечать на заявление президента США Джо Байдена о возможном дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

«Мы не комментируем политические решения государств и их правительств касательно их внутренней деятельности», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

Ранее президент США Джо Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота Олимпиады. В таком случае Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211119/olimpiada-1759849623.html

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Виктория Кравченко все материалы автора
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