В МОК отреагировали на заявление Байдена о возможном бойкоте Олимпиады в Китае
16:58
Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отвечать на заявление президента США Джо Байдена о возможном дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.
«Мы не комментируем политические решения государств и их правительств касательно их внутренней деятельности», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.
Ранее президент США Джо Байден заявил о рассмотрении дипломатического бойкота Олимпиады. В таком случае Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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