Третьяк провел встречу с вице-президентом ИИХФ по Азии и Океании

В Москве состоялась рабочая встреча президента ФХР Владислава Третьяка с вице-президентом ИИХФ по Азии и Океании Айвазом Оморкановым.

«Айваз Оморканов недавно побывал в Китае. Делегация, в которую входили представители ИИХФ, ознакомилась с подготовкой Пекина к приему хоккейного турнира Олимпиады. Вице-президент международной федерации ознакомился с особенностями инфраструктуры и логистики на предстоящих Играх, с условиями проживания и спортивной подготовки, которые будут предложены всем сборным-участницам Олимпиады. Оморканов поделился подробной информацией, рассказал о важных нюансах, которые наша команда учтет при планировании поездки в Пекин. Ведь в нынешних условиях все хоккейные делегации столкнутся с особыми правилами допуска на арену, в командную зону и места проведения тренировок», — цитирует Третьяка сайт ФХР.

В ходе беседы обсуждались важные вопросы, связанные с хоккейным турниром Олимпиады в Пекине и сотрудничеством в области развития международного хоккея.

«Россия входит в число стран-флагманов мирового хоккея. Опыт России по развитию нашего любимого вида спорта очень полезен для многих стран, входящих в ИИХФ и стремящихся вывести свой хоккей на новый уровень. Национальные федерации заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Радует, что Россия всегда открыта для такого сотрудничества, готова делиться методиками воспитания игроков высокого класса, а также наработками в области подготовки сборных команд к важным международным турнирам. Взаимодействие между федерациями будет развиваться и укрепляться под эгидой ИИХФ», — отметил Оморканов.