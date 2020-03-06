В Минспорта обеспокоены ситуацией с коронавирусом

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что министерство предметно мониторит ситуацию с коронавирусом. Эпидемия коронавируса уже стала причиной отмены ряда массовых мероприятий, включая спортивные турниры. В 2022 году зимние Игры должны пройти в Китае, где и была зафиксирована вспышка заражения вирусом.

— Министерство спорта обеспокоено данной ситуацией, мы руководствуемся рекомендациями, в том числе с точки зрения безопасности наших граждан и гостей, которые прибывают, — цитирует ТАСС Матыцина. — Эта ситуация находится в зоне пристального внимания Минспорта, мы взаимодействуем со штабом при правительстве и Роспотребнадзором.

Мы направим обращение в адрес штаба (по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом), чтобы разъяснить порядок участия российских спортсменов в международных соревнованиях и их проведения на территории России. Необходимо защитить здоровье спортсменов, а также минимизировать риски срыва международного календаря.