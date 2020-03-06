Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

В Минспорта обеспокоены ситуацией с коронавирусом

18:55

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что министерство предметно мониторит ситуацию с коронавирусом. Эпидемия коронавируса уже стала причиной отмены ряда массовых мероприятий, включая спортивные турниры. В 2022 году зимние Игры должны пройти в Китае, где и была зафиксирована вспышка заражения вирусом.

— Министерство спорта обеспокоено данной ситуацией, мы руководствуемся рекомендациями, в том числе с точки зрения безопасности наших граждан и гостей, которые прибывают, — цитирует ТАСС Матыцина. — Эта ситуация находится в зоне пристального внимания Минспорта, мы взаимодействуем со штабом при правительстве и Роспотребнадзором.

Мы направим обращение в адрес штаба (по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом), чтобы разъяснить порядок участия российских спортсменов в международных соревнованиях и их проведения на территории России. Необходимо защитить здоровье спортсменов, а также минимизировать риски срыва международного календаря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7919907

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир