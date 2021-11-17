В Госдуме назвали неадекватными слова Байдена о возможном дипломатическом бойкоте США ОИ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова президента США Джозефа Байдена о возможном дипломатическом бойкоте страны Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

«За ночь появилось четыре противоречивых информации: про политический бойкот, неприезд американской делегации, нормализацию отношений между Америкой и Китаем и слова Байдена, что он — это делегация. Кому верить? Связано это прежде всего с тем, что они сами не понимают, чего хотят. Они считают, что нужно продолжать давить на Китай, но у них большая страна и никаких результатов это не даст.

Я уверен, что американские спортсмены и чиновники там будут. Но, если американская делегация во главе с Байденом, у которого были неадекватные высказывания корреспондентам, не поедет, то Китай от этого ничего не потеряет и Олимпийские игры не станут менее привлекательными. Они это все делают, чтобы на них обратили внимание", — сказал Свищев «СЭ».

На вопрос о посещении правительственной делегации Олимпиады в Пекине Джозеф Байден ответил: «Я — делегация, и я справился с этим». Ранее газета Washington Post сообщала об объявлении дипломатического бойкота США Олимпийских игр в 2022 году.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.