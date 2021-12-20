Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о развитии спорта в стране.

«Те спортсмены, которые выступают сегодня, — это дети новой России, современной России.

Конечно, у нас существовал определенный провал в спортивных результатах. Но сейчас мы видим, как серьезно усилилась наша спортивная инфраструктура. Я прекрасно помню, какие были учебно-тренировочные базы. Умирающие.

То, чего не было у спортсменов 90-х и 00-х, сейчас есть у нынешних. И это трансформируется в золотые олимпийские медали. А уже это мотивирует детей идти в спорт», — сказал Поздняков эфире канала «Россия 24».