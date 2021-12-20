Станислав Поздняков: «Те спортсмены, которые выступают сегодня, — это дети новой России»
17:55
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о развитии спорта в стране.
«Те спортсмены, которые выступают сегодня, — это дети новой России, современной России.
Конечно, у нас существовал определенный провал в спортивных результатах. Но сейчас мы видим, как серьезно усилилась наша спортивная инфраструктура. Я прекрасно помню, какие были учебно-тренировочные базы. Умирающие.
То, чего не было у спортсменов 90-х и 00-х, сейчас есть у нынешних. И это трансформируется в золотые олимпийские медали. А уже это мотивирует детей идти в спорт», — сказал Поздняков эфире канала «Россия 24».
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