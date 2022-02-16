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Сегодня, 15:22

Сборная Украины завоевала первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Абраменко.
Фото Reuters

Сборная Украины завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 16 февраля фристайлист Александр Абраменко завоевал серебро в акробатике и принес украинцам первую награду на Играх.

Сборная Украины делит 23-е место в медальном зачете Олимпиады с командой Испании, у которой также одна серебряная медаль. Команда Белоруссии опережает Украину и идет на 22-й строчке с 2 серебряными наградами.

Сборная России идет на 9-м месте в медальном зачете с 4 золотыми, 8 серебряными и 12 бронзовыми медалями.

Олимпиада 2022: Илья Буров. Олимпиада 2022: Россия может сыграть с Канадой, у лыжников — две бронзы, у биатлонисток — серебро! Онлайн-трансляция 16 февраля

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