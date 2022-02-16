Сборная Украины завоевала первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Сборная Украины завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 16 февраля фристайлист Александр Абраменко завоевал серебро в акробатике и принес украинцам первую награду на Играх.

Сборная Украины делит 23-е место в медальном зачете Олимпиады с командой Испании, у которой также одна серебряная медаль. Команда Белоруссии опережает Украину и идет на 22-й строчке с 2 серебряными наградами.

Сборная России идет на 9-м месте в медальном зачете с 4 золотыми, 8 серебряными и 12 бронзовыми медалями.