Сборная России по шорт-треку завоевала олимпийские лицензии на всех дистанциях

Сборная России завоевала олимпийские лицензии на всех дистанциях соревнований по шорт-треку, сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

«Наши шорт-трекисты завоевали лицензии на всех дистанциях, — цитирует Барышеву ТАСС. — Состав — пять мужчин и пять женщин, они выступят на Олимпийских играх, на Кубке мира было больше. Мы еще ждем подтверждения заработанных лицензий. Кубок мира закончился только сегодня, совсем скоро появится уже официальное подтверждение распределения лицензий. Наши тренеры ведут учет, но лучше дождаться официальных документов».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.