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Панарин — о встрече с тренерским штабом сборной: «Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину»

Панарин рассказал о встрече с тренерским штабом сборной России
10:26
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал выступление за сборную России на Олимпиаде-2022.

«В октябре встречался с Алексеем Жамновым, Ильей Ковальчуком и Сергеем Гончаром, — цитирует хоккеиста РИА Новости Спорт. — Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Чтобы каждый, вне зависимости от положения в команде, выполнял свою работу на сто процентов. Не должно быть ситуации, при которой приезжает «нхловец», думающий об индивидуальной статистике».

Панарин таже сказал, что победа на Олимпиаде является мечтой каждого хоккеиста.

«Да, победа на Олимпиаде — мечта каждого хоккеиста, но я стараюсь меньше думать о Пекине. Не хочу перегореть. Я играю лучше, когда подхожу к турнирам и матчам с холодной головой. Главное — без травм», — добавил он.

На групповом этапе олимпийского турнира россияне встретятся с командами Чехии, Швейцарии и Дании. Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211129/khokkey-1761209755.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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