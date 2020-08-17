Ротенберг озвучил задачу ФХР на Олимпиаду 2022 года

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что перед Федерацией хоккея России поставлена задача выиграть десятое олимпийское золото.

Победа на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане стала для мужской сборной России девятой.

— Мы как действующие олимпийские чемпионы хотим выиграть десятое золото для нашей страны, — цитирует Ротенберга РИА «Новости». — У нас с канадцами сейчас по девять золотых медалей. Нам поставлена задача, мы к ней идем. Других целей, кроме победы, перед Россией быть не может.

Само собой, мы следим за ситуацией с участием игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года, у нас есть план А, есть план Б. Мы готовы к любому развитию событий, как мы были готовы и перед Олимпийскими играми в Южной Корее.