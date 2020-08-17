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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Ротенберг озвучил задачу ФХР на Олимпиаду 2022 года

10:12
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что перед Федерацией хоккея России поставлена задача выиграть десятое олимпийское золото.

Победа на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане стала для мужской сборной России девятой.

— Мы как действующие олимпийские чемпионы хотим выиграть десятое золото для нашей страны, — цитирует Ротенберга РИА «Новости». — У нас с канадцами сейчас по девять золотых медалей. Нам поставлена задача, мы к ней идем. Других целей, кроме победы, перед Россией быть не может.

Само собой, мы следим за ситуацией с участием игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года, у нас есть план А, есть план Б. Мы готовы к любому развитию событий, как мы были готовы и перед Олимпийскими играми в Южной Корее.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200817/1575865059.html

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