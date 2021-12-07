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Песков сообщил, что Пекин согласовал с МОК отсутствие официальных лиц на Олимпиаде

13:33
Дмитрий Псков. Фото "Известия"
Дмитрий Псков. Фото &quot;Известия&quot;
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу решения США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

«Мы сохраняем свою позицию. Что касается конкретно этого случая, то, насколько я понимаю, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, это в их интересах. Олимпиада пройдет с ними или без них. В остальном — трудно сказать, насколько это бойкот, потому что Олимпиада проходит в достаточно жестких ограничениях из-за пандемии, и, если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут», — цитирует Пескова ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13131449

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Виктория Кравченко все материалы автора
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