Песков сообщил, что Пекин согласовал с МОК отсутствие официальных лиц на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу решения США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

«Мы сохраняем свою позицию. Что касается конкретно этого случая, то, насколько я понимаю, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, это в их интересах. Олимпиада пройдет с ними или без них. В остальном — трудно сказать, насколько это бойкот, потому что Олимпиада проходит в достаточно жестких ограничениях из-за пандемии, и, если нам не изменяет память, китайская сторона как организатор Олимпиады уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут», — цитирует Пескова ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпиаду в 1980 году, когда Игры проводились в Москве.