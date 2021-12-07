В ОКР рассказали о ситуации с вакцинацией несовершеннолетних спортсменов перед Олимпиадой

Вопрос вакцинации несовершеннолетних спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Пекине требует более подробных разъяснений.

«Можно отметить, что процесс вакцинации у наших спортсменов идет в плановом режиме, — сказал заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин ТАСС. — Единственное, на чем стоит заострить внимание, — это вопрос с вакцинацией несовершеннолетних. По официальным данным, в ближайшее время более подробная информация будет представлена в очередном выпуске пособия по безопасному проведению Олимпийских игр».

«Вместе с тем в нашей стране в конце года ожидается регистрация вакцины для несовершеннолетних. Однако регистрация вакцины и ее промышленное производство — это разные этапы. Не исключено, что, несмотря на регистрацию вакцины, возможности ее использовать будут не гарантированы. Помимо этого, даже если она будет доступна, останется очень мало времени для проведения вакцинации, так как, по правилам оргкомитета, минимально необходимый период после завершения вакцинации — 14 дней, в этой связи крайне необходимы более подробные разъяснения по данному вопросу», — добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.