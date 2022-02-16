ОКР пошутил про гонку в медальном зачете кадром из «Джентльменов удачи».

ОКР обыграл гонку в медальном зачете кадром из «Джентльменов удачи»

ОКР в Telegram-канале пошутил на тему гонки в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Пресс-служба опубликовала шуточное видео, обыграв гонку сюжетом из фильма «Джентельмены удачи».

Первое место в зачете занимает сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых медалей, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Россия идет на 9-м месте (4-8-12).

Игры в Пекине завершатся 20 февраля.