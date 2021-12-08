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Олимпийский чемпион Сочи пропустит Игры в Пекине из-за травмы

19:13
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Олимпийский чемпион 2014 года норвежец Хьетиль Янсруд пропустит Игры 2022 года в Пекине из-за травмы, сообщает сайт Норвежской лыжной ассоциации.

36-летний Янсруд получил разрыв связок колена при падении на этапе Кубка мира в США на прошлой неделе. Спортсмен уже не сможет выступить на соревнованиях в этом сезоне.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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