Олимпийский чемпион Сочи пропустит Игры в Пекине из-за травмы
19:13
Олимпийский чемпион 2014 года норвежец Хьетиль Янсруд пропустит Игры 2022 года в Пекине из-за травмы, сообщает сайт Норвежской лыжной ассоциации.
36-летний Янсруд получил разрыв связок колена при падении на этапе Кубка мира в США на прошлой неделе. Спортсмен уже не сможет выступить на соревнованиях в этом сезоне.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю