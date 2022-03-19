В ВАДА рассчитывают, что РУСАДА завершит расследование дела Валиевой до 8 августа

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершит расследование дела фигуристки Камилы Валиевой до 8 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

«Согласно международному стандарту по обработке результатов в интересах справедливого и эффективного спортивного правосудия нарушения антидопинговых правил должны расследоваться своевременно.

Вне зависимости от вида нарушения антидопинговых правил и за исключением случаев, связанных с находящимися вне контроля антидопинговой организации сложными вопросами и задержками со стороны спортсмена, антидопинговые организации должны сделать все, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления о нарушении антидопинговых правил», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ВАДА.

Сотрудник пресс-службы агентства уточнил, что уведомление было сделано 8 февраля.

На Олимпиаде-2022 Валиева заняла первое место в командном турнире, в котором также принимали участие Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

После олимпийского командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными.

8 февраля РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, которое она успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. После этого МОК, ВАДА и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Суд не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании ограниченных фактов по делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение не может быть наложено на фигуристку, поскольку несовершеннолетняя спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом. Таким образом, Валиева была допущена до участия в личном турнире одиночниц на Олимпиаде, где заняла четвертое место.