Италия, Великобритания, Швеция и Норвегия вышли в полуфинал олимпийского турнира по керлингу в миксте

На Олимпиаде-2022 завершился круговой турнир по керлингу в миксте.

По итогам кругового турнира в полуфинал прошли Италия, Великобритания, Швеция и Норвегия.

Полуфиналы Италия — Швеция и Великобритания — Норвегия пройдут сегодня, 7 февраля и начнутся в 15:05 мск.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Микст

Круговой турнир

Швейцария — Норвегия — 5:6

Канада — Италия — 7:8

США — Великобритания — 4:8

Чехия — Китай — 8:6

7 февраля. «Национальный водный центр»