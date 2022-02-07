Италия, Великобритания, Швеция и Норвегия вышли в полуфинал олимпийского турнира по керлингу в миксте
На Олимпиаде-2022 завершился круговой турнир по керлингу в миксте.
По итогам кругового турнира в полуфинал прошли Италия, Великобритания, Швеция и Норвегия.
Полуфиналы Италия — Швеция и Великобритания — Норвегия пройдут сегодня, 7 февраля и начнутся в 15:05 мск.
Керлинг
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Микст
Круговой турнир
Швейцария — Норвегия — 5:6
Канада — Италия — 7:8
США — Великобритания — 4:8
Чехия — Китай — 8:6
7 февраля. «Национальный водный центр»
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