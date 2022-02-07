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Сегодня, 07:14

Италия, Великобритания, Швеция и Норвегия вышли в полуфинал олимпийского турнира по керлингу в миксте

Сергей Разин
корреспондент

На Олимпиаде-2022 завершился круговой турнир по керлингу в миксте.

По итогам кругового турнира в полуфинал прошли Италия, Великобритания, Швеция и Норвегия.

Полуфиналы Италия — Швеция и Великобритания — Норвегия пройдут сегодня, 7 февраля и начнутся в 15:05 мск.

Керлинг

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Микст

Круговой турнир

Швейцария — Норвегия — 5:6

Канада — Италия — 7:8

США — Великобритания — 4:8

Чехия — Китай — 8:6

7 февраля. «Национальный водный центр»

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