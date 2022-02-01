Олимпиада-2022, керлинг: расписание матчей в миксте

Календарь игр и состав участников соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по керлингу в миксте.

Турнир среди смешанных пар по керлингу на Олимпиаде в Пекине (Китай) пройдет с 2 по 8 февраля.

Олимпийские игры-2022. Керлинг, микст (время начала — московское)

2 февраля, среда

Швеция — Великобритания. 15:05

Австралия — США. 15:05

Норвегия — Чехия. 15:05

Китай — Швейцария. 15:05

3 февраля, четверг

Австралия — Китай. 9:05

Швеция — Чехия. 9:05

США — Италия. 9:05

Великобритания — Канада. 9:05

Италия — Швейцария. 14:05

США — Норвегия. 14:05

Норвегия — Канада. 20:05

Швейцария — Великобритания. 20:05

Китай — Швеция. 20:05

Чехия — Австралия. 20:05

4 февраля, пятница

Швеция — Австралия. 8:35

Канада — Швейцария. 8:35

Италия — Норвегия. 8:35

Чехия — Италия. 13:35

Китай — Канада. 13:35

Великобритания — Австралия. 13:35

Швеция — США. 13:35

5 февраля, суббота

Австралия — Норвегия. 9:05

Швейцария — Швеция. 9:05

Китай — США. 14:05

Чехия — Великобритания. 14:05

Швеция — Канада. 14:05

Австралия — Италия. 14:05

Великобритания — Италия. 20:05

Норвегия — Китай. 20:05

Чехия — Швейцария. 20:05

США — Канада. 20:05

6 февраля, воскресенье

США — Чехия. 9:05

Великобритания — Китай. 9:05

Норвегия — Швеция. 14:05

Австралия — Швейцария. 14:05

Италия — Китай. 14:05

Канада — Чехия. 14:05

Канада — Австралия. 20:05

Италия — Швеция. 20:05

Швейцария — США. 20:05

Норвегия — Великобритания. 20:05

7 февраля, понедельник

Швейцария — Норвегия. 9:05

Канада — Италия. 9:05

США — Великобритания. 9:05

Чехия — Китай. 9:05

Полуфиналы. 15:05

8 февраля, вторник

Матч за 3-е место. 9:05

Финал. 9:05