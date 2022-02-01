Олимпиада-2022, керлинг: расписание матчей в миксте
Календарь игр и состав участников соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по керлингу в миксте.
Турнир среди смешанных пар по керлингу на Олимпиаде в Пекине (Китай) пройдет с 2 по 8 февраля.
Олимпийские игры-2022. Керлинг, микст (время начала — московское)
2 февраля, среда
Швеция — Великобритания. 15:05
Австралия — США. 15:05
Норвегия — Чехия. 15:05
Китай — Швейцария. 15:05
3 февраля, четверг
Австралия — Китай. 9:05
Швеция — Чехия. 9:05
США — Италия. 9:05
Великобритания — Канада. 9:05
Италия — Швейцария. 14:05
США — Норвегия. 14:05
Норвегия — Канада. 20:05
Швейцария — Великобритания. 20:05
Китай — Швеция. 20:05
Чехия — Австралия. 20:05
4 февраля, пятница
Швеция — Австралия. 8:35
Канада — Швейцария. 8:35
Италия — Норвегия. 8:35
Чехия — Италия. 13:35
Китай — Канада. 13:35
Великобритания — Австралия. 13:35
Швеция — США. 13:35
5 февраля, суббота
Австралия — Норвегия. 9:05
Швейцария — Швеция. 9:05
Китай — США. 14:05
Чехия — Великобритания. 14:05
Швеция — Канада. 14:05
Австралия — Италия. 14:05
Великобритания — Италия. 20:05
Норвегия — Китай. 20:05
Чехия — Швейцария. 20:05
США — Канада. 20:05
6 февраля, воскресенье
США — Чехия. 9:05
Великобритания — Китай. 9:05
Норвегия — Швеция. 14:05
Австралия — Швейцария. 14:05
Италия — Китай. 14:05
Канада — Чехия. 14:05
Канада — Австралия. 20:05
Италия — Швеция. 20:05
Швейцария — США. 20:05
Норвегия — Великобритания. 20:05
7 февраля, понедельник
Швейцария — Норвегия. 9:05
Канада — Италия. 9:05
США — Великобритания. 9:05
Чехия — Китай. 9:05
Полуфиналы. 15:05
8 февраля, вторник
Матч за 3-е место. 9:05
Финал. 9:05