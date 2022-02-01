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Сегодня, 17:00

Олимпиада-2022, керлинг: расписание матчей в миксте

Смешанные пары разыгрывают золото Олимпийских игр-2022 в керлинге
Керлинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Фото Getty Images

Календарь игр и состав участников соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по керлингу в миксте.

Турнир среди смешанных пар по керлингу на Олимпиаде в Пекине (Китай) пройдет с 2 по 8 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Керлинг, микст (время начала — московское)

2 февраля, среда

Швеция — Великобритания. 15:05
Австралия — США. 15:05
Норвегия — Чехия. 15:05
Китай — Швейцария. 15:05

3 февраля, четверг

Австралия — Китай. 9:05
Швеция — Чехия. 9:05
США  — Италия. 9:05
Великобритания — Канада. 9:05

Италия — Швейцария. 14:05
США — Норвегия. 14:05

Норвегия — Канада. 20:05
Швейцария — Великобритания. 20:05
Китай — Швеция. 20:05
Чехия — Австралия. 20:05

4 февраля, пятница

Швеция — Австралия. 8:35
Канада — Швейцария. 8:35
Италия — Норвегия. 8:35

Чехия — Италия. 13:35
Китай — Канада. 13:35
Великобритания — Австралия. 13:35
Швеция — США. 13:35

5 февраля, суббота

Австралия — Норвегия. 9:05
Швейцария — Швеция. 9:05

Китай — США. 14:05
Чехия — Великобритания. 14:05
Швеция — Канада. 14:05
Австралия — Италия. 14:05

Великобритания — Италия. 20:05
Норвегия — Китай. 20:05
Чехия — Швейцария. 20:05
США — Канада. 20:05

6 февраля, воскресенье

США — Чехия. 9:05
Великобритания — Китай. 9:05

Норвегия — Швеция. 14:05
Австралия — Швейцария. 14:05
Италия — Китай. 14:05
Канада — Чехия. 14:05

Канада — Австралия. 20:05
Италия — Швеция. 20:05
Швейцария — США. 20:05
Норвегия — Великобритания. 20:05

7 февраля, понедельник

Швейцария — Норвегия. 9:05
Канада — Италия. 9:05
США — Великобритания. 9:05
Чехия — Китай. 9:05

Полуфиналы. 15:05

8 февраля, вторник

Матч за 3-е место. 9:05
Финал. 9:05

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/curling/
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