Австралийская керлингистка продолжит выступать на Олимпиаде, несмотря на положительный тест на коронавирус

Австралийская керлингистка Тали Гилл сдала положительный тест на коронавирус, но продолжит свое выступление на Олимпийских играх в Пекине, информирует сайт Олимпийского комитета Австралии.

22-летняя спортсменка сдала положительный ПЦР-тест по прибытии в Пекин, однако затем сдала два отрицательных теста и была допущена к участию в соревнованиях.

В субботу ее тест вновь дал положительный результат. Олимпийский комитет Австралии принял решение, что Гилл и ее партнер Дин Хьюитт должны покинуть Олимпиаду. Однако уже в воскресенье Олимпийский комитет Австралии получил письмо от экспертной медицинской комиссии Китая, в котором говорилось, что спортсменка может продолжить свои выступления.

«Медицинская комиссия проанализировала результаты ее КТ и решила, что они находятся в допустимом значении, — говорится в заявлении Олимпийский комитет Австралии.

Отметим, что Гилл и Хьюитт проиграли семь матчей.