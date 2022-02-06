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Сегодня, 10:05

Австралийская керлингистка продолжит выступать на Олимпиаде, несмотря на положительный тест на коронавирус

Роман Шишов
Корреспондент

Австралийская керлингистка Тали Гилл сдала положительный тест на коронавирус, но продолжит свое выступление на Олимпийских играх в Пекине, информирует сайт Олимпийского комитета Австралии.

22-летняя спортсменка сдала положительный ПЦР-тест по прибытии в Пекин, однако затем сдала два отрицательных теста и была допущена к участию в соревнованиях.

В субботу ее тест вновь дал положительный результат. Олимпийский комитет Австралии принял решение, что Гилл и ее партнер Дин Хьюитт должны покинуть Олимпиаду. Однако уже в воскресенье Олимпийский комитет Австралии получил письмо от экспертной медицинской комиссии Китая, в котором говорилось, что спортсменка может продолжить свои выступления.

«Медицинская комиссия проанализировала результаты ее КТ и решила, что они находятся в допустимом значении, — говорится в заявлении Олимпийский комитет Австралии.

Отметим, что Гилл и Хьюитт проиграли семь матчей.

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