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Журнал, публиковавший фото Шараповой в купальнике, оказался на грани закрытия

Журнал Sports Illustrated оказался под угрозой закрытия
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Теннисистки Мария Шарапова и Анна Курникова
Мария Шарапова и Анна Курникова.
Фото Getty Images
Легендарное издание Sports Illustrated стало жертвой цифровизации и искусственного интеллекта.

Американское спортивное издание Sports Illustrated уволит большую часть своих журналистов на фоне самого большого в 70-летней истории легендарного медиа финансового и творческого кризиса. Владелец журнала, компания Authentic Brands Group, расторгла лицензионное соглашение с издателями и предупредила штатных сотрудников, что в их услугах больше не нуждаются. Исчезновение такого известного бренда станет новым ударом по классическим СМИ, освещающим спорт в США, после прошлогоднего решения The New York Times закрыть спортивный отдел газеты.

Еще один трудный день четырех трудных лет

Созданный в 1954 году как спортивная версия знаменитых изданий Time и Life, спортивный журнал Sports Illustrated долгое время входил список самых успешных и авторитетных в мире в своем сегменте. Премия «Спортсмен года» по версии SI ежегодно становилась событием, а проект Sports Illustrated Swimsuit стал новым словом в мире глянца, раскрыв многих звезд женского спорта с неожиданной стороны. Изначально в роли «девушек в купальниках» там выступали только профессиональные модели — появление на обложке этого издания считалось для звезд модельных подиумов чуть ли не вершиной карьеры.

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Но с конца 1990-х в журнале публиковались и фото спортсменок в неглиже, в том числе российских теннисисток Анны Курниковой и Марии Шараповой. Последняя снялась в купальнике для СМИ единственный раз в своей жизни — в знак уважения к Sports Illustrated. Возможно, эротическо-эстетический проект сохранится даже в случае банкротства материнского издания. Но вот основной журнал точно ждут непростые дни с большой вероятностью закрытия.

На прошлой неделе издатели журнала из Arena Group объявили о «значительном сокращении» из-за финансовых трудностей своего штата, насчитывающего более сотни человек. Вслед за этим профсоюз издания подтвердил, что около 80 процентов его членов получили уведомления о возможном расторжении контракта. «Еще один трудный день за четыре трудных года для Sports Illustrated под руководством Arena Group», — прокомментировало руководство профсоюза новости о том, что часть коллег уволены немедленно, а часть попадут под сокращение в течение трех месяцев.

Теннисистка Анна Курникова
Анна Курникова.
Фото Getty Images

Яркий представитель «олд скул»

Признак банкротства возник над журналом буквально через несколько месяцев после скандала со статьями, написанными с использованием искусственного интеллекта. В ноябре 2023 года журнал «Футуризм» опубликовал расследование, в котором утверждалось, что ряд публикаций на сайте SI созданы явно не людьми и подписаны фиктивными именами. Фото одного из таких «журналистов» было найдено в банке изображений, созданных нейросетями. Журнал сначала опроверг эти сведения, а затем обвинил в происшедшем стороннюю компанию AdVon, которую якобы наняли для написания статей.

На фоне этого скандала Arena Group уволила исполнительного редактора Росса Левиншона, но при этом подчеркнула, что данное решение не связано с фантомными публикации, которые вскоре исчезли с сайта SI. Ранее Левиншон уволил четверть штатных авторов журнала, заменив их внештатниками. В 2020-м журнал также устраивал массовые сокращения сотрудников, объяснив их падением доходов от рекламы из-за пандемии, а также конкуренцией со стороны новых медиа.

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В свое время Sports Illustrated стал первым в истории американским журналом, который достиг планки в миллион проданных экземпляров в неделю. На пике популярности в начале 1990-х годов тираж культового издания достигал до 3,5 миллиона экземпляров. Но в последнее время SI неумолимо сдает прежние позиции. В 2018 году журнал стал выходить раз в две недели, а в 2020-м перешел на ежемесячный формат. Увы, современные реалии не оставляют надежд на светлое будущее формата «олд скул», ярким представителем которого является легендарное СМИ.

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