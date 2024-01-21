«Травля — проявление слабости». В России развивается система инклюзивных единоборств

Как можно решить проблему с занятиями для людей с расстройствами аутистического спектра.

В конце прошлого года в Сети появился необычный ролик, на котором видно, как экс-чемпион UFC Петр Ян проводит в клетке спарринг. Его противника, который смело бросается на легендарного бойца, зовут Магомед. У него синдром Дауна и он воспитанник инклюзивного клуба единоборств DOJO №1 из Екатеринбурга. Это одно из немногих мест в стране, где тренируют особенных детей, в том числе и с ментальными нарушениями. При этом рядом с ними тренируются и нормотипичные сверстники, взрослые, профессиональные спортсмены. Таким образом формируется инклюзивная среда, где люди с особенностями учатся взаимодействовать в социуме, а их самих привыкают воспринимать как равных, вне зависимости от диагноза.

Адаптивный спорт обычно предполагает, что вместе тренируются только люди со схожими диагнозами, а во главу угла часто ставятся высшие результаты. При инклюзии, наоборот, главное, что все могут взаимодействовать на равных и учиться принимать друг друга.

Бои с терапевтическим эффектом

В Екатеринбурге в DOJO№1 по такому принципу тренируется 200 человек, из которых 50 — дети с разной формой инвалидности. В январе уже начал работать в тестовом режиме московский филиал — в конце месяца готовят официальное открытие с показательными боями. Следом планируется открыть отделение и в Донецке. В августе особенных детей оттуда уже вывозили на сборы на Урал, с тех пор возникла идея открыть постоянную площадку в столице ДНР, где проблема с занятиями для людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) стоит крайне остро.

Началась история уникальной российской системы адаптивных единоборств — в клубе тренируют и проводят соревнования по собственной методике — 8 лет назад. К Марселю Мансурову, впоследствии основателю клуба инклюзивных единоборств, а тогда только двукратному чемпиону мира по карате кекусинкай, начавшему тренерскую карьеру, привели ребенка с аутизмом. Обычно таких детей боятся брать в секции, но тут сердце молодого трнера дрогнуло. Раньше никакого опыта общения с людьми с РАС у него не было, пришлось учиться с нуля, попутно овладевая навыками поведенческой терапии. В итоге парня, у которого были проблемы с контролем агрессии — от стресса он начинал душить людей и выдавливать глаза, — через спорт отучили от такого поведения и смогли полноценно социализировать.

Фото DOJO №1

Следом потянулись другие ученики. Так родилась идея создать клуб нового формата, который будет открыт для особенных детей и станет площадкой инклюзии.Марсель и другие тренеры (сейчас в клубе работает шесть человек, все с опытом профессиональных выступлений) учились на практике, как работать с особенными детьми. Прививать им через спорт социальные навыки, показывать, что нужно уважать чужие личные границы (для людей с РАС, например, это не всегда понятно в силу диагноза).

Правда, в отличии от обычных лечебных центров, здесь ребят учат не только подавлять агрессию. Но и когда надо показать зубы, уметь дать сдачи. «Тут очень тонкая грань, когда нужно применять силу, для детей с особенностями это трудно разграничить. Они не всегда понимают, когда с ними играют, а когда издеваются. Если скажут, землю жри, нужно, чтобы он понимал, что это нельзя терпеть. У нас ученики и в обычных школах учатся, их раньше постоянно буллили. Приходилось ездить на встречи с одноклассниками, объяснять, что каждый может подвергнуться буллингу, но такая травля — просто проявление слабости. Если бы я,здоровый человек, чемпион, использовал свою силу, чтобы обижать слабых, это была бы моя слабость. Вместо этого я направляю свою силу на поддержание слабых, и я стараюсь путем личного примера, какой-то мотивации, общения привить детям не жестокое отношение друг к другу, а наоборот — понимание и поддержку», — говорит Мансуров.

Фото DOJO №1

Не благотворительность

В DOJO №1 разработали собственную соревновательную систему. В отличии от развивающихся параллельно адаптивного тхэквондо и только появившегося адаптивного кикбоксинга, здесь речь идет о полноценных схватках, а не только о демонстрации техники. При этом могут сойтись, например, юноша с синдромом Дауна 25 лет и 16-летний нормотипичный новичок одной весовой категории и показать достаточно конкурентный бой. Правила несколько ограничены по сравнению с ММА — чтобы не подвергать опасности здоровье параспортсменов, запрещены удары в голову и контакты с шеей. Но при этом максимально сохранили антураж — схватки проводят в клетке, спортсмены выходят под музыку. Все это должно нести дополнительный реабилитационный эффект, способствовать развитию социализации и самооценки, — не секрет, что особенные дети и их родители часто переживают стигматизацию, страдают от ощущения своей неполноценности.