«В отпуске планирую завести котенка и проехать по местам своего детства». Идеи Юлии Канакиной

Одна из звезд соцсетей и нашего зимнего спорта — о новой жизни, неудаче на Олимпиаде и скандале с инвентарем.

Скелетонистка Юлия Канакина — одна из самых популярных наших спортсменок в соцсетях. О ней слышали даже те, кто ни разу не видел соревнований по скелетону. Канакина очень крута не только внешне, но и в спорте: считается одним из лидером сборной, на недавнем чемпионате России выиграла два золота. На нее надеялись и на Олимпийских играх в Пекине, но там не получилось попасть даже в топ-10. Что для девушки, которая не раз была в призах на этапах Кубка мира, конечно, провал.

Не хочу вываливать грязное белье, но моменты были

— На недавнем чемпионате России вы выиграли два золота. Это скрасило конец сезона?

— Конечно. Хотя осадочек после Олимпиады все равно остался. Но в Сочи было здорово, что я показала первое время во всех своих пяти заездах — четырех личных и пятом в командной гонке.

— Командные соревнования, которые вы выиграли вместе с Владиславом Семеновым, — это же ноу-хау в скелетоне?

— Они есть в программе чемпионатов мира, не входит только в олимпийскую программу. И это очень жаль, потому что у всех остальных — в санях и бобслее — разыгрывается по несколько комплектов медалей. А у нас только один старт, одна возможность. Да и вообще выступать за команду очень интересно. Влад Семенов, с которым мы были в команде, проехал лучше, чем в личном турнире. Показал первое время, хотя до этого был вторым-третьим. Я это увидела и поняла, что нужно не подвести. И в итоге тоже проехала так хорошо, как даже на своих соревнованиях не ехала.

— Давайте поговорим об Олимпийских играх. Вы там стали 11-й — вряд ли довольны результатом?

— Перед самой собой я чиста. Все, что от меня зависело, я сделала. Пробежала на старте хорошо, проехала тоже хорошо. Но люди, которые весь сезон бежали и ехали хуже, в итоге оказались гораздо выше меня. Это обидно: ты трудишься, вкладываешь всю душу, а на самом главном старте это оказывается совсем не важно и побеждает тот, у кого лучше техника.

— Про технику интересно: ваша коллега по сборной Елена Никитина рассказывала, что в команде конфликт по поводу того, на скелетонах какого производителя ездить. И спортсменов насильно заставляют переходить на новую технику.

— Я не хочу вываливать все грязное белье. Но такие моменты были. Мне всегда казалось, что у меня очень хорошая техника. Она быстро едет, когда я не ошибаюсь. Но в Пекине оказалось, что люди из других сборных знают гораздо больше меня. Они молодцы, что к Олимпиаде что-то нашли, что позволяет ехать гораздо быстрее. Плохо, что я этого не нашла.

— Вы выступаете на прошлогоднем скелетоне или перешли на новый?

— Я весь сезон выступаю на скелетоне Шнайдера. В прошлом году пробовала скелетон Дирка, и ни к чему хорошему это не привело. Все люди разные, кто-то быстрее адаптируется к новой технике, кто-то — медленнее. У меня в итоге пропали уверенность, стабильность, постоянно было ощущение, что вроде бы еду хорошо, а время ужасное. В итоге я еще в прошлом сезоне вернулась к своему старому скелетону Шнайдера, и сразу же результаты стали хорошими. Правда, на чемпионате мира перегорела и проехала гораздо хуже, чем на тренировках. Но олимпийский сезон уже начала на своей технике и сразу решила, что метаться между скелетонами не буду, как решила — так и будет.

— У вас высокотехнологичный вид спорта, скелетоны и коньки — все иностранного производства. Как будете их доставать в условиях санкций?

— Над этим думают наши тренеры. Сейчас у нас сезон уже закончен, времени до следующих стартов в ноябре еще много. По сравнению с летниками, которым вот-вот выступать, у нас ситуация попроще. Поэтому мы пока не торопимся и просто ждем.

— Без зарубежных сборов в межсезонье вы сможете обойтись?

— Летом мы тренируемся в Подмосковье, в Сочи или в городе Павловске Воронежской области. С этими базами проблем не будет. А дальше уже будем смотреть по ситуации.

Хочу взять котенка и совершить трип по местам детства

— Вы одна из самых популярных наших спортсменок в социальной сети Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена к распространению на территории РФ). Сильно будете переживать ее отсутствие?

— На самом деле, я спокойно ко всему отношусь. Немного переживала, что у меня есть контракты, обязательства и смогу ли я их выполнить. Но прошел суд, и вроде бы пользоваться Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена к распространению на территории РФ) по-прежнему можно. Запрещена только таргет-реклама, но ей популярные блогеры и так не пользовались.

— Новые соцсети осваиваете?

— Создала свой канал в Telegram. Мне там нравится, интересно попробовать что-то новое. Там все как-то проще, можно выкладывать все подряд и с людьми удобнее общаться. Сразу видишь сообщения, а не приходится заходить в «Директ» и искать их. Но есть и «минус» — в Telegram нет ленты, и чтобы тебя найти, человек должен знать твой ник и специально тебя искать. В Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена к распространению на территории РФ) в плане продвижения удобнее.

— Вы сами ведете свои соцсети? С профессионалами не консультируетесь?

— Нет, я все делаю сама. Поэтому у меня бывают моменты, когда я на три-четыре дня пропадаю, потом возвращаюсь. Никакого плана по постам не существует.

— Зато, наверное, у вас есть планы на отпуск?

— Мы с молодым человеком решили взять котенка. И хотим вместе съездить на мою родину в город Лесосибирск. Заехать к бабушкам, к маме, к папе — получается трип по местам моего детства. Должно быть здорово.