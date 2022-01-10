Рождественское настроение Ефимовой, Загитова станцевала с Киркоровым, Конор в розовом свитере

Все самое интересное в Instagram спортсменов и тренеров за прошедшую неделю. Когда праздники закончились, но не отпускают.

Валерий Карпин просто поделился красивым фото с женой и поздравил всех.

А Конор Макгрегор показал новогоднее сочетание брутальности и милоты.

Елизавета Туктамышева в выходные не сидит дома.

У Дениса Глушакова и Ксении Коваленко все очень образцово.

Как бойтись без рождественского фото от Юлии Ефимовой?

Никита Мазепин отдыхает от «Формулы-1» в горах.

Что делает человек, выигравший «Тур де Ски»? Примерно вот это.

Игорь Акинфеев дал бой оливье.

Пока не начались сборы, Артем Дзюба будет веселиться до последнего.

Антон Заболотный закаляется перед второй половиной сезона.

Алина Загитова подвела итоги сезона «Ледникового периода», а заодно прокатилась с Алексеем Ягудиным и станцевала с Филиппом Киркоровым и Татьяной Навкой.