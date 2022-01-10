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Рождественское настроение Ефимовой, Загитова станцевала с Киркоровым, Конор в розовом свитере

Сегодня, 07:30
Юлия Ефимова, Алина Загитова с Филиппом Киркоровым, Конор Макгрегор. Фото Instagram
Юлия Ефимова, Алина Загитова с Филиппом Киркоровым, Конор Макгрегор. Фото Instagram
Все самое интересное в Instagram спортсменов и тренеров за прошедшую неделю. Когда праздники закончились, но не отпускают.

Валерий Карпин просто поделился красивым фото с женой и поздравил всех.

А Конор Макгрегор показал новогоднее сочетание брутальности и милоты.

Елизавета Туктамышева в выходные не сидит дома.

У Дениса Глушакова и Ксении Коваленко все очень образцово.

Как бойтись без рождественского фото от Юлии Ефимовой?

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Что делает человек, выигравший «Тур де Ски»? Примерно вот это.

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Пока не начались сборы, Артем Дзюба будет веселиться до последнего.

Антон Заболотный закаляется перед второй половиной сезона.

Алина Загитова подвела итоги сезона «Ледникового периода», а заодно прокатилась с Алексеем Ягудиным и станцевала с Филиппом Киркоровым и Татьяной Навкой.

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