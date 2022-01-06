Приходил с сигаретой на тренировки. Подробности боя между Паниным и Пресняковым

Бои фриков продолжают набирать популярность в России. На этот раз в клетке встретились эпатажный актер Алексей Панин и музыкант, звездный отпрыск Никита Пресняков.

Они провели бой по правилам бокса в перчатках, шлемах и капах. Устроил разборку двум ярким персонажам промоушен «Наше дело», который активно занимается продвижением поп-ММА. Видео с боем сначала опубликуют 6 января в Rutube, а 10 января поединок появится в YouTube. Об этом «СЭ» сообщили в промоушене.

Судя по посту Панина в Instagram, поединок состоялся еще несколько недель назад.

«Я это сделал! К сожалению, я не имею права рассказывать подробности, скоро сами все увидите. Могу сказать только одно: проект «Наше Дело» — это проект, о котором поскорее хочется забыть», — написал в своей соцсети Алексей.

Почему Панин подрался с Пресняковым?

Пресняков и Панин столкнулись еще перед фрик-боем Никиты Джигурды и Александра Шпака. Внук Аллы Пугачевой поддерживал последнего, а Панин — своего коллегу по актерской среде.

Пресняков публично наехал на Панина за то, что он спит с мужчинами.

«Мне интересно, почему всю страну на тебя бомбит? Ты уже и уехал из России! Да и как так получилось, что все узнали про все твои грязные истории?» — обратился Пресняков к своему оппоненту.

«Никита, иди ты на ***! Я к тебе хорошо относился, но сейчас ты ведешь себя по-дурацки. Я нормальный. Занимаюсь тем, чем хочу, пью», — парировал Алексей.

«А зачем ты это все снимаешь-то?» — уточнил внук Пугачевой.

«Да я и не снимал! Все, что про меня есть, выложили в интернет — не я сам. С собаками — это не я. С мужиками — да! А тебя это смущает? С мужиками — не монтаж! В чем проблема-то?» — негодовал актер.

В результате публичного диалога Пресняков и Панин согласились на бой.

«Выхожу, чтобы с Никитой показать красивый бокс, но не профессиональный. Я хочу бросить и отойти», — сказал Панин.

Физическая форма Преснякова

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего находится в отличной физической форме. И, по его словам, музыкант уже несколько лет занимается боями без правил.

Пресняков в свободное время не просто катается на сноуборде, но даже занимается паркуром.

А еще Никита в этом году впервые попробовал себя в качестве фигуриста. Он принял участие в телевизионном шоу «Ледниковый период», где катался в паре с Натальей Забияко. До финальной части телепроекта пара не дошла, хотя считалась одним из фаворитов.

«Было весело! Было реально весело! Я был рад прокачаться и узнать что-то новое. Теперь кроме скейтбординга у меня есть коньки», — прокомментировал свое участие в «Ледниковом периоде» Никита.

Физическая форма Панина

Панин на фоне спортивного музыканта смотрится менее выигрышно. Спортом он не занимается, чего сам и не отрицает. Только в школьные годы ходил в секцию водного поло. Да и на бой эпатажный актер этот согласился только ради денег.

«Скажу честно, подобного рода мероприятия — это для меня не спорт. Считаю, что никакого отношения к спорту это не имеет. Никогда в жизни не смотрел, переключал. Спорт — это бокс, искусство и философия. Смотреть на озверевших людей, которые калечат друг друга и убивают, мне лично неинтересно. Мне не было интересно вообще драться», — признался Панин.

Глядя на фотографии Алексея, которые он публикует у себя на странице, актер и вовсе приходил с сигаретой в руках на тренировки. В общем, о результате боя мы узнаем чуть позже, но фаворит уже понятен.