Бразильская волейболистка зарабатывает своими фото в 50 раз больше, чем на площадке. И делает это без обнаженки

Целомудренные снимки спортсменки пользуются большой популярностью.

22-летняя бразильская волейболистка Кейла Алвес очень популярна в социальных сетях — у нее более двух миллионов подписчиков, что ставит ее в один ряд с суперзвездами мирового спорта. При этом она не является великой чемпионкой. Самое значительное достижение в ее спортивной карьере — золото юниорского (U-20) чемпионата Южной Америки 2018 года в составе сборной Бразилии. Сейчас она играет на позиции либеро в команде «Орсако» в женской волейбольной серии А.

На этом фоне популярность спортсменки в соцсетях просто уникальна. В этом плане она вполне может потягаться с немецкой бегунье Алисой Шмидт, которую много СМИ позиционируют как «самую сексуальную спортсменку планеты» (у немки 3,5 миллиона подписчиков).

Из своей славы Алвес сделала солидный заработок. Теперь она зарабатывает в 50 раз больше в интернете, чем своей основной деятельностью — спортом. Приличные доходы ей приносит... аккаунт на популярной платформе для взрослых. Но случай Кейлы уникален тем, что для создания контента ей не приходится раздеваться. И тем не менее ее снимки пользуются большим спросом. А она сама является одной из самых популярных волейболисток мира. Как ей это удается?

Без обнаженки

Истории о том, как спортсменки по окончании карьеры начинают зарабатывать солидные суммы на сайтах для взрослых, достаточно частое явление. И пример Кей сильно выделяется — ведь она публикует более-менее пристойный контент, но все равно умудряется грести деньги лопатой. При этом она отмечает — в ее фотографиях нет и не будет ничего неприличного.

«Фотографии, которые я размещаю на своей странице OnlyFans, полностью предназначены для «легких» и профессиональных сессий. Никакой наготы или чего-то в этом роде. Любой, кто ищет это в моем профиле, не найдет этого», — так высказалась о своей деятельности Алвес.

Но при этом девушка убеждена, что именно спорт помог ей в развитии. В конце концов, благодаря волейболу люди начали узнавать о ней. А к выводу о продвижении своей карьеры на платформах для взрослых Алвес пришла самостоятельно.

«Я считаю себя профессионалом. Но вещи за пределами поля тоже начали развиваться, поэтому я начала уделять этому больше времени и внимания», — заявила Кейла.

Контент на грани

На своих фотографиях волейболистка действительно не раздевается догола. Но позирует девушка в довольно откровенной одежде или белье, а также использует вызывающие позы. Кей уверена: в настоящее время многие спортсмены последуют ее примеру ради увеличения своих доходов.

«В наши дни спортсмены с большей вероятностью пойдут по этому пути, потому что, нравится вам это или нет, именно здесь вам легче всего зарабатывать. Я спортсмен, модель, а также влиятельный человек. Я также занимаюсь собственным бизнесом», — делится Алвес.

Доля правды в ее словах действительно есть. Ее волейбольные гонорары не сравнятся с теми, которые она имеет в социальных сетях и на платформе для взрослых. Изначально девушка зарабатывала в социальных сетях, но этого ей показалось недостаточно.

«Сначала я просто выкладывала фотографии в свои соцсети. Но затем подумала: «А почему я делаю это бесплатно?» Я поговорила со знающими людьми, изучила свою аудиторию. Оказалось, что более 90 процентов моих подписчиков — мужчины. После этого я решила открыть профиль на OnlyFans», — призналась волейболистка.

И теперь основной заработок девушки именно на платформе для взрослых. Она об этом говорит очень неоднозначно.

«Нравится мне это или нет, но OnlyFans — это мой основной заработок прямо сейчас», — рассказала Алвес Sportcast.

Мораль

Насколько это хорошо для вида спорта — сказать трудно. Чисто волейбольных заработков не хватает на хорошую жизнь, по крайней мере в Бразилии. Хотя Алвес отчасти и называет себя инфлюэнсером (послом) спорта, контент ее все-таки больше откровенный, чем про спорт. Поэтому с точки зрения популяризации волейбола ее пример скорее никак не работает.

Можно взять в качестве примера Рэйчел Штульман. Она не добилась успехов в теннисе, но сейчас активно проявляет себя в качестве теннисного инфлюэнсера и искренне считает, что ее деятельность продвигает этот вид спорта в массы. Во всяком случае, ее контент более целомудренный.

Штульман также проявляет себя как журналист-блогер, пишет тексты и берет интервью у спортсменов. В этом ей помогают ее привилегии: у нее есть доступ ко всем кортам мира. Алвес также могла бы воспользоваться своими связями в волейболе, которых у нее как у действующей спортсменки предостаточно.

Инфлюэнсеры в социальных сетях обладают обширной и лояльной аудиторией. И это направление последние годы развивается особенно активно. У представителей этой категории есть свой козырь — заметное влияние на подписчиков. Поэтому их деятельность выгодна и предмету, который они продвигают (в нашем случае — это вид спорта), и аудитории, которая наблюдает за так называемым лидером мнений.

Конечно, аудитория будет обращать внимание на яркую внешность девушки. Но, в конце концов, можно удивлять людей и не только откровенными снимками. Безусловно, каждая в состоянии сделать свой выбор. И если это то, о чем мечтала Кей, — это ее право. Но, судя по ее словам, она не очень-то гордится платформой, на которой получает заработок. И более разнообразный контент может помочь Алвес продвинуть спорт в массы и не скатиться в откровенное порно.