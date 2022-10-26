«Он сказал раздеться и встать под душ с двумя голыми девушками». Разоблачения в американском бодибилдинге

Десятки спортсменок жалуются на сексуальную эксплуатацию со стороны боссов федерации.

Издание Washington Post опубликовало масштабное расследование о сексуальной эксплуатации девушек-бодибилдеров со стороны руководителей ведущих спортивных федераций страны. По словам спортсменок, их заставляли участвовать в обнаженных фотосессиях, а затем эти снимки без их разрешения появлялись на порносайтах.

Сын-фотограф — прибыль в семье

В центре расследования деятельность Джей Эм Мэниона — сына Джима Мэниона, который руководит ведущими федерациями бодибилдинга в США. Сам Джей является менеджером спортсменов, а также официальным фотографом Федерации бодибилдинга NPC. Параллельно с этой работой Мэнион-младший курирует несколько сайтов, на которых размещаются порнографические снимки спортсменок.

Washington Post опросил девушек, которые сотрудничали или до сих пор сотрудничают с агентством Джея. Не все решились рассказать о том, как все было. Многие из тех, кто высказался, сделал это на условиях анонимности, так как семья Мэнион имеет большую власть в индустрии.

Большинство девушек заявляют: «Я не давала согласия на размещение своих фотографий на порносайтах». Там в итоге оказывались не только обнаженные снимки, но и фотографии в бикини. Всего на сайтах Джея размещены снимки около 200 спортсменок, примерно четверть из них либо полностью обнажены, либо без верхней части купальника.

Фотосессии для новеньких обычно проходят по следующей схеме. Сначала проводят стандартное мероприятие. Но на последующих встречах все может пойти в ином ключе. Так, одна из девушек анонимно рассказала, что ее первая фотосессия после подписания контракта с Мэнионом проходила в бикини на калифорнийском пляже. Однако вторую назначили в номере отеля, где нужно было позировать в откровенном нижнем белье на кровати с двумя другими девушками. В какой-то момент Джей сказал: «Снимайте все».

— Я подумала, что если скажу «нет», то это может закончить мою карьеру, — говорит спортсменка. — Знала, как он известен и могущественен в этом мире. Это был мой выбор, который сделала. Я называю его «темной стороной».

Не все девушки делали такой выбор. У тех, кто отказывался, карьера действительно не шла вверх. Одна из таких — Эли Гарсия, которая ушла из спорта в 2017-м, поняв, что никогда не выиграет титул, если не изменит свое отношение к таким фотосессиям.

Джей Эм Мэнион. Фото Соцсети

Четверги ночного душа

В историю были вовлечены и судьи, ведь именно от их оценок на соревнованиях зависит карьера девушек. Близко общался с Мэнионом судья Джон Туман. Его коллеги говорят, что во время конкурса он мог подойти к ним и сказать, чтобы какой-то из участниц не ставили низкую оценку, потому что она «одна из девочек Джей Эм Мэниона».

Экс-спортсменка Мэнди Хендерсон рассказывала, что долго не могла получить карточку, которая позволяет участвовать в профессиональной лиге. Это дает больше денег и спонсоров.

Мэнди спросила, что ей нужно сделать, у Тумана, с которым познакомилась через своего тренера. Тот посоветовал ей подписать контракт с Джеем и участвовать в его обнаженных фотосессиях. Она согласилась. На фотосессии присутствовал и Джон Туман.

— Джон говорил: «Хорошо, снимите верх», или «Ребята, притворитесь, что целуетесь», или «Повернитесь и выставьте свои задницы». А мы при этом абсолютно голые. Я помню, что тогда подумала: «Хорошо, это стоит того. Если я снимусь сейчас, то получу свою профессиональную карту и стану большой и известной фитнес-девушкой», — объясняла Хендерсон.

Во время фотосессии Туман, по словам Мэнди, подошел к ней сзади, положил руки на плечи и прижался пахом к заду. Но по итогам этого мероприятия Хендерсон так и не получила заветную карточку.

Подобные фотосессии Мэнион проводил обычно по четвергам. Их даже называли «четверги ночного душа». День выбран не случайно. Обычно соревнования проходят в выходные. В четверг девушки понимают, что скоро выступление, ради которого они долго и упорно работали и что им нужны хорошие оценки судей. Поэтому спортсменки становились сговорчивее.

— Я услышала, что Джей позвал меня, и подумала, что ему нужно подержать отражатель или свет для фотосессии. Повернула за угол в номере отеля и увидела, что он стоит возле ванной комнаты, а в душе — две голые девушки. Джей кивнул на них: «Заходи!» — «Что?» — «Присоединяйся к ним», — делилась одна из девушек. Она зашла в душ и разделась, называя отказ в той ситуации «карьерным суицидом».

В статье есть высказывания девушек, которые не шли на такой шаг перед соревнованиями и в итоге получали неоправданно низкие оценки.

Фото Getty Images

Мэнионы игнорируют обвинения

Коррумпированность судей в статье подтвердил и признал один из них. Он рассказал журналистам, что был свидетелем неподобающего поведения и сам в этом участвовал.

Судья сообщил, как в начале его карьеры в 2005 году ему позвонила руководитель команды участниц предстоящих соревнований с просьбой посмотреть, насколько одна из девушек готова к выступлению. Он согласился. Тогда к нему в номер пришла женщина, сбросила халат и начала кружиться вокруг него голой, спрашивая: «Могу ли я что-нибудь для тебя сделать?» Судья ответил отрицательно, а на следующий день Туман пошутил над ним: «Я слышал, что ты вчера не съел фрукт».

Сам же Джон Туман дал короткий комментарий в СМИ, назвав все ложью: «Я не знаю, о чем вы говорите. Я женатый человек. Я семьянин. Не понимаю, о чем вы».

Джей Эм Мэнион от любых комментариев отказался, как и его отец Джим. Вместо этого Федерация бодибилдинга NPC и Международная федерация бодибилдинга, которыми руководит Джим Мэнион, ответили на статью Washington Post заявлением: «Мы не заинтересованы в том, чтобы реагировать на сообщения таблоидов, которые базируются исключительно на необоснованных и ненадежных источниках с явной неприязнью к нашим организациям».