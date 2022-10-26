Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 23:00

«Он сказал раздеться и встать под душ с двумя голыми девушками». Разоблачения в американском бодибилдинге

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Бодибилдинг.
Фото Getty Images
Джей Эм Мэнион.
Фото Соцсети
Фото Getty Images
1/3
Десятки спортсменок жалуются на сексуальную эксплуатацию со стороны боссов федерации.

Издание Washington Post опубликовало масштабное расследование о сексуальной эксплуатации девушек-бодибилдеров со стороны руководителей ведущих спортивных федераций страны. По словам спортсменок, их заставляли участвовать в обнаженных фотосессиях, а затем эти снимки без их разрешения появлялись на порносайтах.

Сын-фотограф — прибыль в семье

В центре расследования деятельность Джей Эм Мэниона — сына Джима Мэниона, который руководит ведущими федерациями бодибилдинга в США. Сам Джей является менеджером спортсменов, а также официальным фотографом Федерации бодибилдинга NPC. Параллельно с этой работой Мэнион-младший курирует несколько сайтов, на которых размещаются порнографические снимки спортсменок.

Washington Post опросил девушек, которые сотрудничали или до сих пор сотрудничают с агентством Джея. Не все решились рассказать о том, как все было. Многие из тех, кто высказался, сделал это на условиях анонимности, так как семья Мэнион имеет большую власть в индустрии.

Большинство девушек заявляют: «Я не давала согласия на размещение своих фотографий на порносайтах». Там в итоге оказывались не только обнаженные снимки, но и фотографии в бикини. Всего на сайтах Джея размещены снимки около 200 спортсменок, примерно четверть из них либо полностью обнажены, либо без верхней части купальника.

Фернандо де&nbsp;Карвалью Лопеса осудили за&nbsp;домогательства. «Проснулась от того, что его рука находилась в моих трусах». Тренер получил за домогательства 109 лет тюрьмы

Фотосессии для новеньких обычно проходят по следующей схеме. Сначала проводят стандартное мероприятие. Но на последующих встречах все может пойти в ином ключе. Так, одна из девушек анонимно рассказала, что ее первая фотосессия после подписания контракта с Мэнионом проходила в бикини на калифорнийском пляже. Однако вторую назначили в номере отеля, где нужно было позировать в откровенном нижнем белье на кровати с двумя другими девушками. В какой-то момент Джей сказал: «Снимайте все».

— Я подумала, что если скажу «нет», то это может закончить мою карьеру, — говорит спортсменка. — Знала, как он известен и могущественен в этом мире. Это был мой выбор, который сделала. Я называю его «темной стороной».

Не все девушки делали такой выбор. У тех, кто отказывался, карьера действительно не шла вверх. Одна из таких — Эли Гарсия, которая ушла из спорта в 2017-м, поняв, что никогда не выиграет титул, если не изменит свое отношение к таким фотосессиям.

Джей Эм Мэнион. Фото Соцсети
Джей Эм Мэнион.
Фото Соцсети

Четверги ночного душа

В историю были вовлечены и судьи, ведь именно от их оценок на соревнованиях зависит карьера девушек. Близко общался с Мэнионом судья Джон Туман. Его коллеги говорят, что во время конкурса он мог подойти к ним и сказать, чтобы какой-то из участниц не ставили низкую оценку, потому что она «одна из девочек Джей Эм Мэниона».

Экс-спортсменка Мэнди Хендерсон рассказывала, что долго не могла получить карточку, которая позволяет участвовать в профессиональной лиге. Это дает больше денег и спонсоров.

Мэнди спросила, что ей нужно сделать, у Тумана, с которым познакомилась через своего тренера. Тот посоветовал ей подписать контракт с Джеем и участвовать в его обнаженных фотосессиях. Она согласилась. На фотосессии присутствовал и Джон Туман.

— Джон говорил: «Хорошо, снимите верх», или «Ребята, притворитесь, что целуетесь», или «Повернитесь и выставьте свои задницы». А мы при этом абсолютно голые. Я помню, что тогда подумала: «Хорошо, это стоит того. Если я снимусь сейчас, то получу свою профессиональную карту и стану большой и известной фитнес-девушкой», — объясняла Хендерсон.

Альберто Салазар. «Виновен в сексуальном и психологическом насилии». Тренер, подготовивший десятки олимпийцев, получил пожизненное отстранение

Во время фотосессии Туман, по словам Мэнди, подошел к ней сзади, положил руки на плечи и прижался пахом к заду. Но по итогам этого мероприятия Хендерсон так и не получила заветную карточку.

Подобные фотосессии Мэнион проводил обычно по четвергам. Их даже называли «четверги ночного душа». День выбран не случайно. Обычно соревнования проходят в выходные. В четверг девушки понимают, что скоро выступление, ради которого они долго и упорно работали и что им нужны хорошие оценки судей. Поэтому спортсменки становились сговорчивее.

— Я услышала, что Джей позвал меня, и подумала, что ему нужно подержать отражатель или свет для фотосессии. Повернула за угол в номере отеля и увидела, что он стоит возле ванной комнаты, а в душе — две голые девушки. Джей кивнул на них: «Заходи!» — «Что?» — «Присоединяйся к ним», — делилась одна из девушек. Она зашла в душ и разделась, называя отказ в той ситуации «карьерным суицидом».

В статье есть высказывания девушек, которые не шли на такой шаг перед соревнованиями и в итоге получали неоправданно низкие оценки.

Бодибилдинг. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Мэнионы игнорируют обвинения

Коррумпированность судей в статье подтвердил и признал один из них. Он рассказал журналистам, что был свидетелем неподобающего поведения и сам в этом участвовал.

Судья сообщил, как в начале его карьеры в 2005 году ему позвонила руководитель команды участниц предстоящих соревнований с просьбой посмотреть, насколько одна из девушек готова к выступлению. Он согласился. Тогда к нему в номер пришла женщина, сбросила халат и начала кружиться вокруг него голой, спрашивая: «Могу ли я что-нибудь для тебя сделать?» Судья ответил отрицательно, а на следующий день Туман пошутил над ним: «Я слышал, что ты вчера не съел фрукт».

Рана Райдер. Американского тренера привлекли за допинг. А британцы скрывали его сексуальные домогательства к подросткам

Сам же Джон Туман дал короткий комментарий в СМИ, назвав все ложью: «Я не знаю, о чем вы говорите. Я женатый человек. Я семьянин. Не понимаю, о чем вы».

Джей Эм Мэнион от любых комментариев отказался, как и его отец Джим. Вместо этого Федерация бодибилдинга NPC и Международная федерация бодибилдинга, которыми руководит Джим Мэнион, ответили на статью Washington Post заявлением: «Мы не заинтересованы в том, чтобы реагировать на сообщения таблоидов, которые базируются исключительно на необоснованных и ненадежных источниках с явной неприязнью к нашим организациям».

1
0
Читайте также
Непомнящий и Карлсен провалились на старте ЧМ по шахматам Фишера. Оба допустили нехарактерные «зевки»
Страшная история футболиста Панова: «Чуть не умер от передозировки. Уже перестал дышать...»
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева пошутила про OnlyFans. Но некоторые раскованные спортсменки хорошо зарабатывают в индустрии
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости