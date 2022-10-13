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13 октября, 21:00

В теннисе стала звездой девушка, которая неважно играет, но сексуально фотографируется с ракетками

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рэйчел Штульман.
Фото Соцсети
Рэйчел Штульман.
Фото Соцсети
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Инфлюэнсер Рэйчел Штульман продвигает теннис своими формами.

Рэйчел Штульман когда-то была талантливым игроком юниорского состава. Она играла в теннис в Университете Миссури с 2010 по 2014 год, прежде чем перейти к карьере журналиста. Теперь американка продвигает этот вид спорта в качестве медийной персоны и наслаждается своей миссией.

Рэйчел Штульман. Фото Соцсети
Рэйчел Штульман.
Фото Соцсети

Теннис

Рэйчел родилась в Сент-Луисе, штат Миссури. Она участвовала в юниорском турнире UST, затем в студенческие годы продолжила играть в первом дивизионе NCAA. «Мне нравилось быть спортсменкой! — рассказала Рэйчел о своей карьере. — Игра в теннис в колледже научила меня многим качествам: тайм-менеджменту, трудовой этике и жизнестойкости. Я была очень дисциплинированной во время тренировок. Как только закончила играть в колледже, я перенесла это на свою профессиональную карьеру».

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Своим кумиром в теннисе Штульман назвала Рафаэля Надаля: «Я любила его с детства. Когда я росла, у меня на стене висел его постер! Он — главное определение спортсмена и чемпиона!» Однако спортивная деятельность девушки завершилась на стадии студенческого спорта. И причиной была не травма и не отсутствие результатов (хотя они были так себе) — Рэйчел просто нашла себя в другом. Несколько нет назад ролик с участием Штульман, на котором она демонстрировала теннисные трюки, стал вирусным. И американка поняла, что может продвигать этот вид спорта с медийной точки зрения.

Медиа

В настоящее время девушка ездит на теннисные турниры по всему миру и создает всевозможный контент на различных кортах, где она демонстрирует свой фирменный стиль. Основную массу ее произведений составляют яркие фотографии. Большинство фотосессий проводят местные фотографы, которых она заказывает до прибытия в город. У Рэйчел есть доступ к кортам по всему миру благодаря тесным связям в спорте.

Рэйчел Штульман. Фото Соцсети
Рэйчел Штульман.
Фото Соцсети

«Теперь вместо подготовки к крупным теннисным матчам я сосредотачиваюсь на всем, что происходит в моей профессиональной жизни, и на том, как могу наилучшим образом проявить себя во всей разнообразной работе. Я подумала, что могу делать фотосессии и показать, что теннис — это круто и что он может быть горячим и веселым», — говорит о своей деятельности Штульман.

Американка также работает на теннисной платформе Top Court, где пишет посты в блог и выступает в качестве менеджера по глобальным событиям. Она часто беседует со спортсменами и делает интересные интервью. Больше всего девушке понравилось общаться с россиянином Андреем Рублевым.

«С Андреем было одно из моих любимых интервью! Он честный, скромный и такой приятный парень! Мне также нравится его стиль игры: его удар справа — потрясающий», — рассказала Штульман.

Цели

На родине Рэйчел — знаменитость не меньшая, чем звезды WTA и ATP. Она путешествует по крупным турнирам, но все же часто возвращается в Миссури, где занимается рисованием, проводит время с друзьями и посещает церковь по воскресеньям. Ну и, конечно же, проводит время с семьей: она тройняшка, у нее еще двое близнецов — брат Джозеф и сестра Ханна! Плюс еще одна младшая сестра Сара.

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«Семья — это очень важно. Я люблю проводить время со своим братом и сестрами и моими родителями. Я люблю тусоваться с друзьями и посещать спортивные мероприятия», — говорит Штульман.

Но все-таки ее основная деятельность — продвижение тенниса. Рэйчел создала свой яркий стиль в одежде, развивает свои социальные сети соблазнительными снимками и роликами и стремится сделать вид спорта интереснее и популярнее. Может, для кого-то странно, что в спорте теперь есть место не только для спортсменов и тренеров. Но это жизнь. Инфлюэнсеры (послы) — это одно из новых и перспективных направлений бизнеса, связанного с бодипозитивом и здоровым образом жизни.

«Просто продолжаю создавать контент о спорте, возбуждать людей этим, показывать им разные жизненные истории, связанные с игрой, и в позитивном ключе. Это то, что я хочу продолжать делать», — заявила о своей деятельности Штульман.

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