Медведева пошутила про OnlyFans. Но некоторые раскованные спортсменки хорошо зарабатывают в индустрии

В шутке двукратной чемпионки мира и Европы есть целая история.

У Евгении Медведевой всегда было все в порядке с юмором. Вот и сейчас серебряный призер Олимпийских игр пошутила о большом количестве сексапильных фотографий в своих социальных сетях, которое появились после фотосессии для журнала Maxim.

«Сделали максимально комфортную обстановку для меня, но после обложки Maxim меня понесло. Теперь мои социальные сети — это полу-OnlyFans. Я не понимаю, почему пишут, что проблема так сниматься в 22 года, мне же не 13 здесь», — рассказала Медведева в YouTube-шоу «Женский форум».

И если двукратная чемпионка мира и Европы просто шутит, то некоторые спортсменки сделали карьеры в индустрии, которую упомянула Женя.

Австралийская гонщица

Рене Грейси. Фото Соцсети

Рене Грейси не планировала строить карьеру на OnlyFans. Она была надеждой австралийского автоспорта и первой женщиной, которой удалось получить место пилота в кузовной серии V8 Supercar. Пилотесса с 2012 по 2017 год прошла 95 официальных гонок, но столкнулась с рядом проблем.

За годы в автоспорте девушка часто подвергалась насмешкам со стороны мужчин. Однажды ее машину назвали «колымагой киски». Но если подобные высказывания только закаляют характер, то вот проблема финансирования была более серьезной. Рене не сумела показать хороших результатов и не могла выступать дальше. И тут она решила обратиться к известной всем платформе для взрослых.

Ее аккаунт на OnlyFans в первую же неделю оправдал себя и принес Рене 3000 долларов. Эта сумма больше, чем Грейси удалось заработать за всю свою автогоночную карьеру. А опыт насмешек от мужчин сыграл ей на руку — и она нисколько не смущалась в общении с клиентами. Как говорится, бывало и хуже. А доходы Рене в настоящее время составляют до 25 тысяч долларов в неделю.

«Мой уход из автоспорта — лучший поступок, который я совершила в своей жизни», — заявила Грейси в интервью News Corp Australia.

Американская фигуристка

Санни Лэйн. Фото Соцсети

Санни Лэйн в детстве участвовала в соревнованиях по роликовым конькам и конькобежному спорту, а затем каталась в танцах на льду под руководством Джеймса Миллнса. Она даже готовилась к отбору на Олимпийские игры, но ей помешало ДТП. После аварии фигуристка долгое время восстанавливалась, ей потребовалась операция на большом пальце стопы.

Ее мечты об Олимпиаде и большом спорте были разрушены. Период реабилитации занял значительное время, а Санни нужно было на что-то жить. Так она начала танцевать обнаженной. Работа танцовщицей приносила Лэйн неплохой доход, но она пошла дальше — и начала сниматься в фильмах для взрослых.

В ее биографии также был период, когда она работала в борделе в Неваде. Близкие бывшей фигуристки не просто поддержали ее в этом начинании — родители Санни являются ее менеджерами. За свою деятельность Лэйн получила несколько наград в соответствующей категории и больше не жалуется на жизнь.

Голландская гимнастка

Верона ван де Лер. Фото Соцсети

Бывшая нидерландская гимнастка Верона ван де Лер завоевывала медали на чемпионатах мира и Европы. Успехи в спорте приносили ей деньги, однако распоряжалась ими не сама спортсменка. У девушки был конфликт с родителями, которые распоряжались ее финансами:

«Я получала от спонсоров десятки тысяч евро в год, и все эти деньги тратили мои родители, — рассказывала Верона. — Долгое время я вообще не задумывалась о материальной стороне и первые вопросы начала задавать только после того, как мой отец однажды спустил пять тысяч евро в Лас-Вегасе. В последний год моей карьеры я попросила у родителей деньги, но не получила от них внятного ответа. Тогда я поняла, что все заработанное мной было потрачено».

В итоге девушка ушла из дома и осталась без средств к существованию — ей даже приходилось воровать еду из супермаркетов. А потом с ней приключилась еще более неприятная история: она увидела пару, занимающуюся сексом на парковке, сняла весь процесс на фото и потребовала с любовников 1000 евро. Но они оказались супругами.

Дело кончилось тем, что Верона получила 72 дня тюрьмы за вымогательство. После этого она решила, что терять ей нечего, и ушла в порнобизнес. Там она зарабатывала намного больше, чем на гимнастическом помосте. Бывшая гимнастка проработала в этой сфере восемь лет, выбралась из нищеты и открыла свой собственный сайт. Сейчас ван де Лер ушла из индустрии для взрослых и пишет книги о своем бурном прошлом.

Сестры-серфингистски

Элли-Джин и Холли-Дейз Коффи. Фото Соцсети

Австралийки Элли-Джин и Холли-Дейз Коффи выступали на серфе на топ-уровне с 2012 по 2017 год. Их даже прозвали «Кардашьян австралийского серфинга». Но спорта сестрам показалось мало, и они по очереди открыли для себя порноиндустрию.

Сначала Элли-Джин начала продавать подписчикам «контент без цензуры, приватный чат и многое другое» за 10 австралийских долларов в месяц. Спустя месяц ее примеру последовала ее сестра — Холли-Дейз. Обе девушки очень популярны в социальных сетях — на их профили подписаны миллионы.

«Я не буду рассказывать, сколько именно зарабатываю, но это самые большие деньги, что я когда-либо видела. А еще я вдохновляю других женщин быть собой и не бояться чужого мнения», — так прокомментировала свои действия Элли-Джин.

Девушек часто критиковали еще по ходу спортивной карьеры — были и насмешки, и домогательства. Новая деятельность помогла им поверить в себя: «Мой самый большой вызов был — поверить в себя, ведь раньше надо мной только смеялись», — заявила Коффи.

Американо-филиппинская фигуристка

Джада Кай. Фото Соцсети

Мелисса Буланхаги достигла неплохих результатов в фигурном катании. В 2006 году она завоевала бронзу среди юниоров на национальном чемпионате США. В ее копилке также золото итальянского этапа юниорской «Гран-при», бронза на Nebelhorn Trophy и победа на чемпионате Филиппин.

Фигуристка участвовала и в более крупных турнирах, таких как чемпионат четырех континентов. Мелисса претендовала на попадание на Олимпийские игры в Сочи, но ей было отказано. После этой неудачи Буланхаги впала в депрессию, страдала алкогольной зависимостью и в 2015 году завершила карьеру. Новым родом деятельности девушки стала индустрия для взрослых.

У бывшей спортсменки была веская причина согласиться на такое. Мелисса боялась навсегда остаться девственницей. И поэтому, приняв имя Джада Кай, она подписала контракт с одной из популярных американских порностудий. В этой сфере бывшую фигуристку привлекали высокие заработки. И относится она к новой профессии достаточно серьезно. «Я хочу расти в своей новой профессии», — заявила Буланхаги.