Где российские спортсмены выступят в ближайшее время. Зимний сезон продолжается
Стало известно, в каких соревнованиях в ближайшее время примут участие представители сборных России по зимним видам спорта, концовку сезона которым испортили решения международных федераций. Прежде всего объявлено о проекте проведения 15-19 марта на объектах Сочи спортивных игр «Мы вместе» с участием наших и белорусских паралимпийцев, оставшихся без Пекина-2022. Кроме того, зимники топ-уровня из обеих стран планируют выступить на турнирах по фристайлу, биатлону и лыжным гонкам в Москве, Уфе и Ярославской области.
Паралимпийцы
Паралимпийская сборная Белоруссии уже покинула Пекин, россияне планируют сделать это 6 марта. При этом некоторые участники Игр-2022 выражают сожаление по поводу решения МПК об отстранении наших спортсменов. Поначалу там выразили готовность допустить представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе, но 20 часов спустя в результате мощного политического давления передумали.
— Мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов, — сказала в интервью ТАСС Оксана Мастерс, американка, родившаяся в СССР. — Один раз ко мне подошли русские в столовой, они плакали, потому что очень хотели соревноваться. Я бы хотела жить в мире, где каждый отдельный спортсмен из каждой отдельной страны мира имел бы возможность соревноваться не против друг друга, а вместе друг с другом.
— Первыми о решении МПК, по всей видимости, узнали организаторы и судьи, — рассказал РИА «Новости» старший тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин. — Они стали заходить в нашу раздевалку, потом тренеры и спортсмены из других команд. И все очень искренне сопереживали и сочувствовали нашим спортсменам. Мы считали, что мы все — одна большая дружная семья, в которой все всегда рады друг другу. И рады искренне. Мне кажется, что по большому счету так оно и есть. Чувства и эмоции, с которыми к нам заходили наши соперники, подделать невозможно — это шло от души.
— Спасибо моим итальянским друзьям за поддержку в такой трудный период для нас. На этой Паралимпиаде все показали свои настоящие лица. Сборная России готова к возвращению на Родину, — написал в Instagram российский парасноубордист Михаил Слинкин.
Теперь паралимпийцы могут получить возможность стартовать на альтернативных соревнованиях, где точно не будет ограничений на флаг и гимн. Организационные нюансы стартов в Сочи пока уточняются. В 2016 году после недопуска паралимпийской сборной России на летние Игры в Рио уже проводились похожие соревнования, призеры которых получали государственные премии, сопоставимые с бонусами за медали Паралимпиады.
Лыжники
Самым интригующим соревнованием ближайших выходных, безусловно, станет Деминский лыжный марафон в городе Рыбинске Ярославской области. Это и раньше было большое событие внутреннего спортивного календаря, но сейчас интерес к нему увеличился в разы. Ведь на старте ожидают триумфаторов недавней Олимпиады Александра Большунова, Алексея Червоткина, Наталью Непряеву и Татьяну Сорину. Ранее анонсировалось также выступление Вероники Степановой, но юная звезда сообщила, что вынуждена сняться с соревнований из-за «вопросов к собственному здоровью». Зато мы, скорее всего, увидим на лыжне призера Пекина-2022 биатлониста Карима Халили.
— Этот марафон действительно будет запоминающимся, поскольку обычно олимпийские чемпионы приезжают сюда уже после завершения своей соревновательной карьеры, — отметил на официальном сайте исполняющий обязанности главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков. — А сейчас — практически с Олимпиады. Еще неделю назад они стояли на ступеньках олимпийского пьедестала, а сейчас выйдут на одну трассу с любителями лыжного спорта.
Вместе с действующими спортсменами планируют стартовать ветераны — экс-лыжники Никита Крюков, Алексей Петухов, Николай Морилов, Наталья Коростелева и экс-биатлонистка Анна Богалий. Почетными гостями Деминского марафона будут легенды лыжного спорта Александр Завьялов и Николай Зимятов. Олимпийцы планируют принять участие в двух гонках — 6 марта в масс-старте на 50 км свободным стилем и 7 марта в 25-километровой гонке классикой. В стартовом протоколе марафона сейчас значится около двух с половиной тысяч человек. Действительно, выйти на одну дистанцию с самим Большуновым для многих лыжников-любителей — это грандиозное событие.
В целом в лыжном фестивале в Ярославской области планируют выступить спортсмены от четырех до 90 лет. На выбор для них подготовлены шесть дистанций от 1 км до 50 км. Главная марафонская «золотая гонка» стартует 6 марта в 11 часов. «Серебряная гонка» на 25 км также начнется в 11 утра, но 7 марта. Основные масс-старты обещают производить волнами (сначала элита, потом — любители) с интервалом в три минуты. Спортсмены разместятся на лыжнях с учетом социальной дистанции. Трибуны из-за антиковидных мер могут быть заполнены не более чем на 30 процентов. Гостям праздника спорта обещана дегустация рыбинской ухи из 100-литрового котла.
Фристайлисты и биатлонисты
Вместо отмененного этапа Кубка мира по акробатическому фристайлу 5 марта в Москве проходит Кубок чемпионов с участием спортсменов из России и Белоруссии. Приглашены звезды этой дисциплины — россияне Максим и Илья Буровы, Станислав и Любовь Никитины, Артем Потапов, белорусы Артем Богук и Валерия Болматова. Соревнования организованы на территории спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы», где специально для летающих лыжников построена разгонная рампа. Попасть на соревнования можно либо от станции метро «Воробьевы горы», либо по канатной дороге до станции «Новая Лига».
С 12 по 16 марта в Уфе пройдет этап Кубка России по биатлону, в котором ожидается участие основного состава нашей сборной, а также спортсменов из белорусской команды (точные заявочные списки пока не объявлены). Соревнования будут включать в себя шесть гонок у мужчин и женщин — спринты (финал Кубка страны), гонки преследования и масс-старты (в рамках чемпионата России). Кроме того, белорусы приглашены на чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля и, скорее всего, получит теперь статус «открытого».
— Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договоренности с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Цыбульским. Участие белорусских биатлонистов, безусловно, повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени, — заявил президент СБР Виктор Майгуров.
Санкции против спортсменов, команд и сборных России
Полный или частичный запрет на выступления за границей*
— Футбол (в том числе футзал — мини-футбол)
— Хоккей
— Волейбол (в том числе пляжный и снежный)
— Баскетбол (в том числе 3х3)
— Легкая атлетика
— Гимнастика (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте)
— Тяжелая атлетика
— Регби
— Современное пятиборье
— Биатлон (в том числе летний)
— Лыжные виды спорта (лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл, сноуборд)
— Конькобежные виды спорта (коньки, шорт-трек, фигурное катание)
— Бобслей и скелетон
— Санный спорт
— Керлинг
— Парусный спорт
— Бадминтон
— Гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом
— Академическая гребля
— Триатлон
— Бейсбол и софтбол
— Настольный теннис
— Спортивная борьба (греко-римская, вольная и женская борьба)
— Стрелковый спорт (пулевая и стендовая стрельба)
— Стрельба из лука
— Скалолазание
— Гольф
— Конный спорт
— Серфинг
— Хоккей на траве
— Гандбол (только турниры под эгидой Европейской федерации)
— Теннис (только командные турниры)
— Зимняя Паралимпиада
— Любительский бокс
— Любительские ММА
* Не касается выступлений отдельных российских спортсменов за иностранные команды.
Добровольный отказ сборной России от выступлений за границей
— Фехтование (ближайшие этапы Кубка мира и юниорский чемпионат Европы)
— Тхэквондо (только ближайшие турниры)
— Бенди (только женский чемпионат мира)
Разрешено выступать в нейтральном статусе
— Водные виды спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло)
— Велоспорт (шоссейные гонки, велотрек)
— Теннис (только личные турниры)
— Автоспорт (в том числе «Формула-1»)
— Дзюдо
— Самбо
— Шахматы
— Профессиональный бокс
— Киберспорт