Где российские спортсмены выступят в ближайшее время. Зимний сезон продолжается

Из-за ситуации с пропуском этапов Кубка мира представители сборных России заявляются на соревнования внутри страны и приглашают на них коллег из Белоруссии.

Стало известно, в каких соревнованиях в ближайшее время примут участие представители сборных России по зимним видам спорта, концовку сезона которым испортили решения международных федераций. Прежде всего объявлено о проекте проведения 15-19 марта на объектах Сочи спортивных игр «Мы вместе» с участием наших и белорусских паралимпийцев, оставшихся без Пекина-2022. Кроме того, зимники топ-уровня из обеих стран планируют выступить на турнирах по фристайлу, биатлону и лыжным гонкам в Москве, Уфе и Ярославской области.

Паралимпийцы

Паралимпийская сборная Белоруссии уже покинула Пекин, россияне планируют сделать это 6 марта. При этом некоторые участники Игр-2022 выражают сожаление по поводу решения МПК об отстранении наших спортсменов. Поначалу там выразили готовность допустить представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе, но 20 часов спустя в результате мощного политического давления передумали.

— Мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов, — сказала в интервью ТАСС Оксана Мастерс, американка, родившаяся в СССР. — Один раз ко мне подошли русские в столовой, они плакали, потому что очень хотели соревноваться. Я бы хотела жить в мире, где каждый отдельный спортсмен из каждой отдельной страны мира имел бы возможность соревноваться не против друг друга, а вместе друг с другом.

— Первыми о решении МПК, по всей видимости, узнали организаторы и судьи, — рассказал РИА «Новости» старший тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин. — Они стали заходить в нашу раздевалку, потом тренеры и спортсмены из других команд. И все очень искренне сопереживали и сочувствовали нашим спортсменам. Мы считали, что мы все — одна большая дружная семья, в которой все всегда рады друг другу. И рады искренне. Мне кажется, что по большому счету так оно и есть. Чувства и эмоции, с которыми к нам заходили наши соперники, подделать невозможно — это шло от души.

— Спасибо моим итальянским друзьям за поддержку в такой трудный период для нас. На этой Паралимпиаде все показали свои настоящие лица. Сборная России готова к возвращению на Родину, — написал в Instagram российский парасноубордист Михаил Слинкин.

Теперь паралимпийцы могут получить возможность стартовать на альтернативных соревнованиях, где точно не будет ограничений на флаг и гимн. Организационные нюансы стартов в Сочи пока уточняются. В 2016 году после недопуска паралимпийской сборной России на летние Игры в Рио уже проводились похожие соревнования, призеры которых получали государственные премии, сопоставимые с бонусами за медали Паралимпиады.

Александр Большунов. Фото Global Look Press

Лыжники

Самым интригующим соревнованием ближайших выходных, безусловно, станет Деминский лыжный марафон в городе Рыбинске Ярославской области. Это и раньше было большое событие внутреннего спортивного календаря, но сейчас интерес к нему увеличился в разы. Ведь на старте ожидают триумфаторов недавней Олимпиады Александра Большунова, Алексея Червоткина, Наталью Непряеву и Татьяну Сорину. Ранее анонсировалось также выступление Вероники Степановой, но юная звезда сообщила, что вынуждена сняться с соревнований из-за «вопросов к собственному здоровью». Зато мы, скорее всего, увидим на лыжне призера Пекина-2022 биатлониста Карима Халили.

— Этот марафон действительно будет запоминающимся, поскольку обычно олимпийские чемпионы приезжают сюда уже после завершения своей соревновательной карьеры, — отметил на официальном сайте исполняющий обязанности главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков. — А сейчас — практически с Олимпиады. Еще неделю назад они стояли на ступеньках олимпийского пьедестала, а сейчас выйдут на одну трассу с любителями лыжного спорта.

Вместе с действующими спортсменами планируют стартовать ветераны — экс-лыжники Никита Крюков, Алексей Петухов, Николай Морилов, Наталья Коростелева и экс-биатлонистка Анна Богалий. Почетными гостями Деминского марафона будут легенды лыжного спорта Александр Завьялов и Николай Зимятов. Олимпийцы планируют принять участие в двух гонках — 6 марта в масс-старте на 50 км свободным стилем и 7 марта в 25-километровой гонке классикой. В стартовом протоколе марафона сейчас значится около двух с половиной тысяч человек. Действительно, выйти на одну дистанцию с самим Большуновым для многих лыжников-любителей — это грандиозное событие.

В целом в лыжном фестивале в Ярославской области планируют выступить спортсмены от четырех до 90 лет. На выбор для них подготовлены шесть дистанций от 1 км до 50 км. Главная марафонская «золотая гонка» стартует 6 марта в 11 часов. «Серебряная гонка» на 25 км также начнется в 11 утра, но 7 марта. Основные масс-старты обещают производить волнами (сначала элита, потом — любители) с интервалом в три минуты. Спортсмены разместятся на лыжнях с учетом социальной дистанции. Трибуны из-за антиковидных мер могут быть заполнены не более чем на 30 процентов. Гостям праздника спорта обещана дегустация рыбинской ухи из 100-литрового котла.

Илья Буров. Фото Global Look Press

Фристайлисты и биатлонисты

Вместо отмененного этапа Кубка мира по акробатическому фристайлу 5 марта в Москве проходит Кубок чемпионов с участием спортсменов из России и Белоруссии. Приглашены звезды этой дисциплины — россияне Максим и Илья Буровы, Станислав и Любовь Никитины, Артем Потапов, белорусы Артем Богук и Валерия Болматова. Соревнования организованы на территории спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы», где специально для летающих лыжников построена разгонная рампа. Попасть на соревнования можно либо от станции метро «Воробьевы горы», либо по канатной дороге до станции «Новая Лига».

С 12 по 16 марта в Уфе пройдет этап Кубка России по биатлону, в котором ожидается участие основного состава нашей сборной, а также спортсменов из белорусской команды (точные заявочные списки пока не объявлены). Соревнования будут включать в себя шесть гонок у мужчин и женщин — спринты (финал Кубка страны), гонки преследования и масс-старты (в рамках чемпионата России). Кроме того, белорусы приглашены на чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля и, скорее всего, получит теперь статус «открытого».

— Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договоренности с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Цыбульским. Участие белорусских биатлонистов, безусловно, повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени, — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

Футболисты сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Санкции против спортсменов, команд и сборных России

Полный или частичный запрет на выступления за границей*

— Футбол (в том числе футзал — мини-футбол)

— Хоккей

— Волейбол (в том числе пляжный и снежный)

— Баскетбол (в том числе 3х3)

— Легкая атлетика

— Гимнастика (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте)

— Тяжелая атлетика

— Регби

— Современное пятиборье

— Биатлон (в том числе летний)

— Лыжные виды спорта (лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл, сноуборд)

— Конькобежные виды спорта (коньки, шорт-трек, фигурное катание)

— Бобслей и скелетон

— Санный спорт

— Керлинг

— Парусный спорт

— Бадминтон

— Гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом

— Академическая гребля

— Триатлон

— Бейсбол и софтбол

— Настольный теннис

— Спортивная борьба (греко-римская, вольная и женская борьба)

— Стрелковый спорт (пулевая и стендовая стрельба)

— Стрельба из лука

— Скалолазание

— Гольф

— Конный спорт

— Серфинг

— Хоккей на траве

— Гандбол (только турниры под эгидой Европейской федерации)

— Теннис (только командные турниры)

— Зимняя Паралимпиада

— Любительский бокс

— Любительские ММА

* Не касается выступлений отдельных российских спортсменов за иностранные команды.

Добровольный отказ сборной России от выступлений за границей

— Фехтование (ближайшие этапы Кубка мира и юниорский чемпионат Европы)

— Тхэквондо (только ближайшие турниры)

— Бенди (только женский чемпионат мира)

Разрешено выступать в нейтральном статусе

— Водные виды спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло)

— Велоспорт (шоссейные гонки, велотрек)

— Теннис (только личные турниры)

— Автоспорт (в том числе «Формула-1»)

— Дзюдо

— Самбо

— Шахматы

— Профессиональный бокс

— Киберспорт