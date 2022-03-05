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5 марта, 13:00

Где российские спортсмены выступят в ближайшее время. Зимний сезон продолжается

Большунов и Непряева выступят на Деминском лыжном марафоне
Отдел спорта «СЭ»
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Илья Буров.
Фото Global Look Press
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Из-за ситуации с пропуском этапов Кубка мира представители сборных России заявляются на соревнования внутри страны и приглашают на них коллег из Белоруссии.

Стало известно, в каких соревнованиях в ближайшее время примут участие представители сборных России по зимним видам спорта, концовку сезона которым испортили решения международных федераций. Прежде всего объявлено о проекте проведения 15-19 марта на объектах Сочи спортивных игр «Мы вместе» с участием наших и белорусских паралимпийцев, оставшихся без Пекина-2022. Кроме того, зимники топ-уровня из обеих стран планируют выступить на турнирах по фристайлу, биатлону и лыжным гонкам в Москве, Уфе и Ярославской области.

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Паралимпийцы

Паралимпийская сборная Белоруссии уже покинула Пекин, россияне планируют сделать это 6 марта. При этом некоторые участники Игр-2022 выражают сожаление по поводу решения МПК об отстранении наших спортсменов. Поначалу там выразили готовность допустить представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе, но 20 часов спустя в результате мощного политического давления передумали.

— Мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов, — сказала в интервью ТАСС Оксана Мастерс, американка, родившаяся в СССР. — Один раз ко мне подошли русские в столовой, они плакали, потому что очень хотели соревноваться. Я бы хотела жить в мире, где каждый отдельный спортсмен из каждой отдельной страны мира имел бы возможность соревноваться не против друг друга, а вместе друг с другом.

— Первыми о решении МПК, по всей видимости, узнали организаторы и судьи, — рассказал РИА «Новости» старший тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин. — Они стали заходить в нашу раздевалку, потом тренеры и спортсмены из других команд. И все очень искренне сопереживали и сочувствовали нашим спортсменам. Мы считали, что мы все — одна большая дружная семья, в которой все всегда рады друг другу. И рады искренне. Мне кажется, что по большому счету так оно и есть. Чувства и эмоции, с которыми к нам заходили наши соперники, подделать невозможно — это шло от души.

Международный паралимпийский комитет за&nbsp;день до&nbsp;старта Игр в&nbsp;Пекине запретил участие в&nbsp;них сборной России. «Негатива со стороны иностранцев не чувствовали». Тренер российских паралимпийцев — о несправедливом решении об отстранении нашей команды

— Спасибо моим итальянским друзьям за поддержку в такой трудный период для нас. На этой Паралимпиаде все показали свои настоящие лица. Сборная России готова к возвращению на Родину, — написал в Instagram российский парасноубордист Михаил Слинкин.

Теперь паралимпийцы могут получить возможность стартовать на альтернативных соревнованиях, где точно не будет ограничений на флаг и гимн. Организационные нюансы стартов в Сочи пока уточняются. В 2016 году после недопуска паралимпийской сборной России на летние Игры в Рио уже проводились похожие соревнования, призеры которых получали государственные премии, сопоставимые с бонусами за медали Паралимпиады.

Александр Большунов. Фото Global Look Press
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Лыжники

Самым интригующим соревнованием ближайших выходных, безусловно, станет Деминский лыжный марафон в городе Рыбинске Ярославской области. Это и раньше было большое событие внутреннего спортивного календаря, но сейчас интерес к нему увеличился в разы. Ведь на старте ожидают триумфаторов недавней Олимпиады Александра Большунова, Алексея Червоткина, Наталью Непряеву и Татьяну Сорину. Ранее анонсировалось также выступление Вероники Степановой, но юная звезда сообщила, что вынуждена сняться с соревнований из-за «вопросов к собственному здоровью». Зато мы, скорее всего, увидим на лыжне призера Пекина-2022 биатлониста Карима Халили.

— Этот марафон действительно будет запоминающимся, поскольку обычно олимпийские чемпионы приезжают сюда уже после завершения своей соревновательной карьеры, — отметил на официальном сайте исполняющий обязанности главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков. — А сейчас — практически с Олимпиады. Еще неделю назад они стояли на ступеньках олимпийского пьедестала, а сейчас выйдут на одну трассу с любителями лыжного спорта.

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Вместе с действующими спортсменами планируют стартовать ветераны — экс-лыжники Никита Крюков, Алексей Петухов, Николай Морилов, Наталья Коростелева и экс-биатлонистка Анна Богалий. Почетными гостями Деминского марафона будут легенды лыжного спорта Александр Завьялов и Николай Зимятов. Олимпийцы планируют принять участие в двух гонках — 6 марта в масс-старте на 50 км свободным стилем и 7 марта в 25-километровой гонке классикой. В стартовом протоколе марафона сейчас значится около двух с половиной тысяч человек. Действительно, выйти на одну дистанцию с самим Большуновым для многих лыжников-любителей — это грандиозное событие.

В целом в лыжном фестивале в Ярославской области планируют выступить спортсмены от четырех до 90 лет. На выбор для них подготовлены шесть дистанций от 1 км до 50 км. Главная марафонская «золотая гонка» стартует 6 марта в 11 часов. «Серебряная гонка» на 25 км также начнется в 11 утра, но 7 марта. Основные масс-старты обещают производить волнами (сначала элита, потом — любители) с интервалом в три минуты. Спортсмены разместятся на лыжнях с учетом социальной дистанции. Трибуны из-за антиковидных мер могут быть заполнены не более чем на 30 процентов. Гостям праздника спорта обещана дегустация рыбинской ухи из 100-литрового котла.

Илья Буров. Фото Global Look Press
Илья Буров.
Фото Global Look Press

Фристайлисты и биатлонисты

Вместо отмененного этапа Кубка мира по акробатическому фристайлу 5 марта в Москве проходит Кубок чемпионов с участием спортсменов из России и Белоруссии. Приглашены звезды этой дисциплины — россияне Максим и Илья Буровы, Станислав и Любовь Никитины, Артем Потапов, белорусы Артем Богук и Валерия Болматова. Соревнования организованы на территории спортивно-развлекательного комплекса «Воробьевы горы», где специально для летающих лыжников построена разгонная рампа. Попасть на соревнования можно либо от станции метро «Воробьевы горы», либо по канатной дороге до станции «Новая Лига».

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С 12 по 16 марта в Уфе пройдет этап Кубка России по биатлону, в котором ожидается участие основного состава нашей сборной, а также спортсменов из белорусской команды (точные заявочные списки пока не объявлены). Соревнования будут включать в себя шесть гонок у мужчин и женщин — спринты (финал Кубка страны), гонки преследования и масс-старты (в рамках чемпионата России). Кроме того, белорусы приглашены на чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля и, скорее всего, получит теперь статус «открытого».

— Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договоренности с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Цыбульским. Участие белорусских биатлонистов, безусловно, повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени, — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты сборной России.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Санкции против спортсменов, команд и сборных России

Полный или частичный запрет на выступления за границей*

— Футбол (в том числе футзал — мини-футбол)

— Хоккей

— Волейбол (в том числе пляжный и снежный)

— Баскетбол (в том числе 3х3)

— Легкая атлетика

— Гимнастика (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте)

— Тяжелая атлетика

— Регби

— Современное пятиборье

— Биатлон (в том числе летний)

— Лыжные виды спорта (лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл, сноуборд)

— Конькобежные виды спорта (коньки, шорт-трек, фигурное катание)

— Бобслей и скелетон

— Санный спорт

— Керлинг

— Парусный спорт

— Бадминтон

— Гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом

— Академическая гребля

— Триатлон

— Бейсбол и софтбол

— Настольный теннис

— Спортивная борьба (греко-римская, вольная и женская борьба)

— Стрелковый спорт (пулевая и стендовая стрельба)

— Стрельба из лука

— Скалолазание

— Гольф

— Конный спорт

— Серфинг

— Хоккей на траве

— Гандбол (только турниры под эгидой Европейской федерации)

— Теннис (только командные турниры)

— Зимняя Паралимпиада

— Любительский бокс

— Любительские ММА

* Не касается выступлений отдельных российских спортсменов за иностранные команды.

Добровольный отказ сборной России от выступлений за границей

— Фехтование (ближайшие этапы Кубка мира и юниорский чемпионат Европы)

— Тхэквондо (только ближайшие турниры)

— Бенди (только женский чемпионат мира)

Разрешено выступать в нейтральном статусе

— Водные виды спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло)

— Велоспорт (шоссейные гонки, велотрек)

— Теннис (только личные турниры)

— Автоспорт (в том числе «Формула-1»)

— Дзюдо

— Самбо

— Шахматы

— Профессиональный бокс

— Киберспорт

Сборная России по биатлону
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Карим Халили
Наталья Непряева
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