«Невероятно токсичный»: бывший тренер сборной России пародировал видео Дзюбы и плевался

Леонид Слуцкий вызвал много эмоций у зрителей юмористического шоу Азамата Мусагалиева.

В понедельник вышла заключительная серия юмористического проекта «Большое шоу», в котором снимались Леонид Слуцкий и Артем Дзюба. Их дуэт стал одним из определяющих в третьем сезоне шоу комика Азамата Мусагалиева. Форвард «Локомотива» и экс-тренер ЦСКА выбили практических всех юмористов, но не стали любимцами зрителей. Дзюбу и Слуцкого обвиняли в токсичности и чрезмерном количестве оскорблений.

Правила «Большого шоу»

Суть шоу заключается в том, чтобы не засмеяться и не улыбнуться. 10 участников попадают в закрытую комнату, где взаимодействуют друг с другом. Задача каждого: не показывать улыбку. За нарушение правил игрок получает желтую карточку, а в случае повторного инцидента покидает шоу с красной карточкой. Главный приз составляет 3 миллиона рублей. Сумма формируется из взносов участников — по 300 тысяч рублей. Количество просмотров одной серии доходит почти до 2 миллионов.

Состав участников третьего сезона: комики Иван Брагин, Валерий Равдин, Алексей Смирнов, Александр Бурдашев, певец и актер Денис Кукояка, продюсер Александр Якушев, актер Максим Лагашкин, актриса Яна Кошкина, Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.

«Я, наверное, был самый непозитивный, представляю, сколько на меня сейчас польется», — говорил Слуцкий после съемок.

Участники третьего сезона «Большое шоу». Фото Кадр «Большого шоу»

Пародия Слуцкого на Дзюбу

Некоторые шутки участники готовят заранее. Во второй серии 52-летний российский специалист подготовил видео с пародией на интимное видео Дзюбы. Экс-тренер «Рубина» лежал в халате на диване и накачивал мяч насосом.

Пародия Слуцкого на Дзюбу в «Большом шоу». Фото Кадр «Большого шоу»

Лагашкин засмеялся во время просмотра видеозаготовки Слуцкого, за что получил желтую карточку. Соперники похвалили тренера за смешной скетч.

«Он очень клево сыграл как актер. Я поверил в это», — признавался другой участник шоу Кукояка.

«Я больше всего кололся, когда он языком делал, — говорил Смирнов. — Вот язык меня просто уничтожал. И я, когда понял, что он еще раз сделает, перестал смотреть на видео и смотрел в сторону куда-то».

Максим Лагашкин. Фото Кадр «Большого шоу»

Зрители шоу поделились на два лагеря. Одна часть пользователей назвала Слуцкого фаворитом всего шоу, а другая критиковала его за странный юмор:

«Слуцкий просто разносит, вот кто темная лошадка».

«Как же напрягает Слуцкий. Любое шоу с ним превращается в лютый кринж».

«Господи, как тяжело смотреть из-за Слуцкого и Дзюбы».

«Слуцкий — гробовщик».

«Жду, когда наконец-то Слуцкий и Дзюба вылетят, чтобы посмотреть интересное и позитивное шоу!»

«Все-таки Слуцкий сделал этот сезон».

«Слуцкий невероятно токсичный и душный. Не знаю, какую аудиторию решили привлечь таким гостем. Все три выпуска духота от него».

Артем Дзюба. Фото Кадр «Большого шоу»

Дзюба в памперсах

В третьей серии Дзюба получил шанс вернуться в шоу. Для этого ему нужно было рассмешить одного из участников за три минуты. 34-летний спортсмен переоделся в коричневый плащ на голое тело. Вместо нижнего белья у него были подгузники с торчащим бананом.

«Я прям сразу ушел от него в другую сторону, потому что знаю Артема. Он все равно бы добил не мытьем, так катаньем», — вспоминал шутку Дзюбы Слуцкий.

Дзюба: Леонид Викторович, я как на Евро-2016. Обосрался. Вы не могли бы мне поменять штанишки?

Слуцкий: Нет, пусть тебе труселя сейчас меняет Галактионов.

Дзюба и Слуцкий. Фото Кадр «Большого шоу»

Дзюбе не удалось заставить Слуцкого улыбнуться, поэтому форвард «Локо» атаковал другого участника Валерия Равдина.

«Мне в какой-то момент жалко его стало. Он парень неплохой, ну честно», — говорил Равдин.

Равдин засмеялся после атаки Дзюбы. Не станем писать, что именно Артем сказал комику. Кому-то это может показаться слишком мерзким.

Дзюба атакует Равдина. Фото Кадр «Большого шоу»

Финал: плевки в длину и обман Слуцкого

В шестой серии участникам предложили принять участие в миниатюре, где каждому нужно было плевать в длину. Приглашенный актер КВН Алексей Шальнов сыграл роль гопника, который руководил участниками шоу.

«У меня уже было атрофировано все человеческое: блевать — блевать, харкать — харкать», — объяснял произошедшее Слуцкий.

Первым плюнул Слуцкий, его примеру последовал Дзюба, а другой участник шоу Иван Брагин возмущался тем, что происходит.

Брагин: Вы реально это делаете? Вы ********? Вы просто плюете на пол? Ты в сборной России играл на чемпионате мира!

Дзюба не удержался от абсурдности ситуации и улыбнулся. Футболист покинул шоу, войдя в четверку лучших.

В финале остались Слуцкий и Равдин. На протяжении нескольких минут они играли в гляделки, сидя друг напротив друга.

В конце концов Равдин договорился с тренером на ничью. Для этого оба должны были одновременно улыбнуться, но Равдин на счет «три» не сделал этого, а Слуцкий сделал.

Слуцкий и Дзюба плюют в длину. Фото Кадр «Большого шоу»

В комментариях под видео зрители по-разному отнеслись к поступку Равдина. Некоторые посчитали, что Слуцкий это заслужил:

«Валера жестко поступил, но Слуцкий это заслуживает».

«Равдин потерял уважение».

«Валера так повел себя в ответ на поведение Слуцкого на протяжении всего шоу».

«Равдин красавчик».

«Слуцкий говорит про честь, все равно что проститутка будет лечить за девственность».