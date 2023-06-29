Слуцкий — о своей пародии на Дзюбу: «Опустился до такого уровня, а был уважаемым тренером»
Бывший тренер «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свою пародию на интимное видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы. 52-летний специалист заявил, что готов к негативной реакции зрителей.
«Как вам видео? Я же не могу оценивать. Сейчас польется в комментариях, что Слуцкий уже опустился до такого уровня пародий, был уважаемым тренером и так далее. Я уже готов к этому, давайте», — сказал Слуцкий в 3-м сезоне «Большого шоу» комика и шоумена Азамата Мусагалиева.
Слуцкий стал гостем развлекательного шоу, в котором нужно рассмешить других участников, но не засмеяться самому. Во второй серии «Большого шоу» экс-тренер ЦСКА сделал пародию на скандальное интимное видео Дзюбы.
Последним клубом Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -