Рецензия на фильм Антона Дьякова «БоксБалет», вошедший в число номинантов самой престижной кинопремии мира.

Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар», самую спорную и желанную премию в кинематографе. И как мы ни желали увидеть в списке «Разжимая кулаки» Киры Коваленко или «Купе номер 6» с Юрой Борисовым, наши фильмы остались за бортом. Хотя нет, постойте! В категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» гордо стоит «БоксБалет» российского режиссера-аниматора Антона Дьякова. Чем он зацепил заморских зрителей и какие у него шансы на победу, пытается понять Анна Константинова.

Российская анимация давно стала заметным игроком в мире авторского и детского кинематографа, вспомнить только бешеный успех «Смешариков», «Маши и Медведя» и недавнюю номинацию на «Оскар» сновидческого мультфильма «Мы не можем жить без космоса» Константина Бронзита. В этом году «нашим» претендентом в той же номинации стал 15-минутный мультфильм о любви, спорте и, совсем немного, политике.

Авторская работа Антона Дьякова, который предстает в этом фильме режиссером, художником-постановщиком и соавтором сценария, медленно, но верно шла к номинации на престижную премию, за которой будет следить весь мир 27 марта (по московскому времени трансляция будет ночью с 27-го на 28-е). У фильма уже богатая фестивальная история: в его послужном списке премия «Икар» и победа на фестивале «Короче» в категории анимации. Чтобы попасть в число всего пяти номинантов на «Оскар», мультфильм должен иметь что-то универсальное и оригинальное одновременно.

«БоксБалет», как рассказывает его автор, изображает историю двух противоположностей: боксера-увальня Евгения и утонченной балерины Оли, которые нашли друг в друге что-то, без чего не смогли жить. Это вечная сказка о противоположностях со своими заботами, интересами и мирками, будь то «Красавица и чудовище» или песня Аврил Лавин Sk8ter Boi о любви скейтера и балерины, мы никогда не устанем от опасного в реальной жизни клише.

«БоксБалет».

На этом старом как мир сюжете и заканчивается универсальное. Всё остальное радует необычным взглядом и дерзкой выразительностью. Еще до того, как мы узнаем, о чем этот анимационный фильм, он уже завладевает нашим вниманием. Главным образом, сложно оторвать глаза от побитого громилы с чуткой душой, любителя посмотреть телевизор с гантелькой в руке и прекрасной утонченной девушки, одиноко живущей со своим котом и мечтающей о роли Жизель. Персонажи наделены комическими жестами-привычками и реалистичной мимикой, что довольно редко в современной анимации.

По отдельным кадрам понятно, что художники тщательно прорисовывали даже условную массовку. Люди в метро, на улицах, публика в театре или на боксерском поединке — все индивидуальны, каждое лицо со своей эмоцией и изюминкой, обычно отталкивающей. Из этих неприятных людей и строится мир главных героев. Интересные локации не перегружены деталями, но достаточно передают атмосферу предперестроечной России — время и место угадываются моментально. Забитые вагоны метро, пустые дворы и узнаваемые кухни.

«БоксБалет».

Те самые мирки наших влюбленных, из которых они не могут сбежать, тащатся за ними, словно 10-килограммовый мешок сахара. Они не только с любовью прорисованы, но и детально прописаны на сценарном уровне. Как и многие короткометражные фильмы, «БоксБалет» почти немой: у героев лишь пару раз вырываются междометия и ругательства, но это не мешает понять, что движет героями, какие у них цели, страхи и принципы.

За четверть часа перед нами разворачивается полная страданий и препятствий история любви, но после себя она оставляет приятное ощущение. Способствует этому и тонкий юмор картины, и замечательный финал, полный сожаления о прошлом и надежд на будущее: в нарисованном телевизоре вдруг появляются кадры из реальной российской хроники, знаменующей глобальные перемены.

«БоксБалет».

В общем-то, «БоксБалет» рассказывает базовую историю, понятную всем. Но в то же время она раскрывает особенности жизни в конкретном времени и месте, намекает на исторические события, отчего посыл от сказки о чудище и принцессе становится намного глубже и интереснее. Такие двуслойные, луковичные истории ценятся во всем мире, и в Голливуде в том числе. И несмотря на довольно сильные фильмы-противники, короткометражная картина Антона Дьякова имеет серьезные шансы на победу, которой мы ему искренне желаем!