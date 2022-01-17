Загитова погуляла с собакой, Смолов перешел в «Динамо», а Севастьянова расслабляется на отдыхе
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.
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