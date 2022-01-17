Загитова погуляла с собакой, Смолов перешел в «Динамо», а Севастьянова расслабляется на отдыхе

Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

Квинси Промес сфотографировался на фоне храма Василия Блаженного

Денис Глушаков ждет перехода Александра Кокорина в «Химки»

Евгения Медведева опробовала ледовое покрытие на катке ВДНХ

Дарья Клишина продолжает делиться с подписчиками солнечным настроением

Алина Загитова с удовольствием гуляет с собакой, даже когда на кулице настоящая русская зима

А так гуляет с любимой собачкой Зинедин Зидан

Каролина Севастьянова похвасталась идеально проведенным отпуском

Откровенная фотосессия Пауло Дибалы и его девушки Орианы Сабатини

Сын Руя Витории провел тренировку в футболке «Спартака»

Федор Смолов вернулся в московское «Динамо»

Лионель Месси поблагодарил за поддержку в то время, пока он лечился от коронавируса