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Сегодня, 09:00

Загитова погуляла с собакой, Смолов перешел в «Динамо», а Севастьянова расслабляется на отдыхе

Алина Загитова, Федор Смолов, Каролина Севастьянова.
Фото Instagram
Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

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