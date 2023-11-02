Учитель математики ломает стереотипы. Ольга Разина стала тренером и сдала нормативы ГТО

Ольга Разина из города Каменки Пензенской области преподает в обычной средней школе, а в свободное время влюбляет людей в спорт и здоровый образ жизни.

Ольга Разина окончила Педагогический институт им. В.Г. Белинского Пензенского государственного университета. И всегда знала, что хочет быть учителем математики и информатики. Сейчас она работает в средней общеобразовательной школе № 1 им. Н.Н. Бурденко в городе Каменки в Пензенской области. А в вечернее время Ольга — инструктор тренажерного зала и персональный тренер.

«Спортом я начала заниматься более 20 лет назад, еще учась в школе, — рассказывает Разина. — Началось все с утренних пробежек, уроков физкультуры и эстафет. Потом, уже поступив в университет, я попала в команду по легкой атлетике. Неоднократно участвовала в соревнованиях за свой физико-математический факультет, ничуть не уступая в результатах ребятам с факультета физической культуры».

Сейчас Разина — неоднократный участник и призер различных соревнований по таким видам спорта, как прыжок в длину и гимнастика. «С годами сильно втянулась в атмосферу активных тренировок и поняла, что могу поделиться полученным опытом с другими», — объясняет она.

Ольга Разина.

Спортивным инструктором Ольга стала, получив дополнительное образование и соответствующий диплом. В ее активе множество курсов, лекций и семинаров по различным методикам тренировок, физиологии мышц, анатомии, кинезиологии, биохимии, диетологии и спортивной медицине.

А еще Разина выполнила нормативы золотого знака Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который реализуется под эгидой федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Для молодежи, помимо очевидных плюсов физического здоровья и силы духа, ГТО имеет и дополнительные преимущества. Например, абитуриенты, имеющие золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз. А студенты с золотыми знаками отличия могут претендовать на повышенную академическую стипендию.

«Спорт — это не просто мое хобби! - говорит Ольга. — Это образ жизни. Сдача нормативов ГТО — необходимый минимум, который является показателем здоровья и активности любого здорового человека. Я считаю, что каждому по силам данный вид физической нагрузки, а если нет, то следует уделить некоторое время для тренировки, подготовиться к сдаче. И, как результат, то, что казалось непосильным, преодолевается на одном дыхании. Спортивные тренировки повышают не только мышечный, но и жизненный тонус, поднимают настроение и самооценку до должного уровня. Рекомендую каждому заниматься тем видом спорта, который по душе, и обязательно выполнять на сдаче нормативы ГТО!»

Тим Усков