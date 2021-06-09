Что будет, если есть черешню каждый день

Наступил сезон фруктов и ягод. И уже на каждом прилавке можно найти спелую, вкусную, а главное, полезную черешню — устоять сложно. Но что будет с организмом, если включить ее в свой ежедневный рацион? Сейчас расскажем.

Улучшится память

Черешня богата антоцианом — соединением, которое благоприятно влияет на память и работу мозга в целом. Это доказали исследования, проведенные в Бостонском университете Тафтса. У грызунов, рацион которых был обогащен дополнительной порцией антоциана, заметно улучшилась память и моторные функции. Кроме того, как и во многих темных ягодах, в черешне много полифенолов, замедляющих старение мозга и сохраняющих хорошую память на долгие годы.

Черешня. Фото AFP

Нормализуется обмен веществ

В ягоде много витамина В и клетчатки, которые нормализуют работу ЖКТ, улучшают метаболизм и помогают справиться с запорами. Растительные антиоксиданты в черешне способствуют легкому перевариванию жирной пищи. Поэтому она как нельзя лучше подходит на десерт после плотного обеда. Ну а высокое содержание калия помогает избавиться от отеков.

Польза для сердца

В ягоде содержится более 100 антиоксидантов, но особого внимания заслуживают уже знакомый нам антоциан, а также кверцетин. Именно они делают черешню помощником в деле профилактики рака. В США этому было посвящено целое исследование, которое доказало, что люди, съедающие в год 3 кг черешни и более, гораздо реже страдают онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, кто употреблял всего 1 кг и менее.

Кожа станет красивее

Все дело в ретиноле и антиоксидантах, которых в черешне хоть отбавляй. При регулярном употреблении они ускоряют процессы регенерации, способствуют продлению молодости, а также предотвращают появление высыпаний благодаря своевременному выведению шлаков и токсинов.

Черешня. Фото Reuters

Повысится качество сна

Все дело в мелатонине — гормоне, который отвечает за наши биоритмы и качество сна. В черешне его довольно много. Поэтому всего одна горсть ягод каждый день уже через неделю сделает сон крепче и поможет быстрее заснуть. И без каких-либо побочных явлений — в отличие от многих снотворных препаратов.

Сколько черешни можно есть в день

Суточная норма употребления черешни составляет примерно 200 г, что соответствует одной чашке. В этом количестве содержится 110 ккал, 2 г белка, 1 г жиров и 21 г углеводов.

Важно вписывать порцию черешни в свою ежедневную норму БЖУ. Кроме того, желательно употреблять ее в первую половину дня.

Когда с черешней нужно быть осторожнее

Несмотря на всю пользу черешни, есть категории людей, которым стоит употреблять ее с осторожностью. К ним относятся:

· люди с сахарным диабетом — фруктоза в составе черешни при злоупотреблении может спровоцировать скачок сахара в крови;

· аллергики — черешня, особенно красная, входит в число продуктов с высокой степенью аллергенности. Поэтому склонным к аллергии людям стоит употреблять ее с осторожностью и выбирать светлые сорта;

· беременные и кормящие женщины — в первом случае черешня может вызывать вздутие живота и создавать ощущение дискомфорта, а во втором, как говорилось ранее, привести к аллергии, но уже у новорожденного.

В остальном черешня — прекрасный и полезный для ежедневного употребления продукт, если знать меру.