Новый глава Самарской области Федорищев планирует увеличить финансирование футбола в регионе

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие двух команд региона, «Крыльев Советов» и «Акрона», в новом сезоне РПЛ.

«Для нас это, во-первых, большое счастье, потому что вы знаете, какими усилиями, через тернии «Акрон» попал...Самое главное, это очень достойные ребята: и игроки, и тренерский штаб. Поэтому для нас выход тольяттинского клуба — большое счастье.

Во-вторых, это уверенность в том, что наша молодежь будет еще больше вовлечена в спорт. Вот это очень важно, поскольку у нас вроде бы, с одной стороны, и много направлений для детского спорта, но их надо постоянно усиливать. Поэтому для правительства теперь стоит очень важная задача дофинансировать данное направление, где у нас есть на то полномочия. Поскольку теперь в РПЛ две команды, вместе с клубами нужно увеличивать материальную поддержку, чтобы больше талантливой молодежи имело возможность на хороших профессиональных базах тренироваться и становиться чемпионами», — сказал Федорищев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

«Крылья Советов» по итогам сезона-2023/24 заняли 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Акрон» пробился в высший дивизион впервые в истории. Команда из Тольятти в стыковых матчах победила «Урал».