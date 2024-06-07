В Татарстане появится филиал школы тенниса Петровой

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова в рамках ПМЭФ-2024 подписала соглашение о сотрудничестве с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновом и главой Елабужского муниципального района Рустемом Нуриевым, согласно которому в городе Елабуга будет открыт филиал школы теннисистки.

«Для меня большая честь открыть филиал своей школы в Татарстане, где особое внимание уделяют развитию спорта и тенниса в частности. Уже четыре года, как в Москве работает моя школа, где мне совместно с группой высококлассных специалистов удается развивать детей, обучать их теннису по уникальной методике. Теперь с особым энтузиазмом готова расширить масштаб этой деятельности и поделиться своим опытом и знаниями с детьми и тренерами в Елабуге. Уверена, совместная работа будет способствовать дальнейшему развитию тенниса в республике», — заявила Петрова.

Как отметил Леонов, теннис в регионе активно развивается уже не первый год. Спортсмены республики не раз показывали высокие результаты на внутрироссийских и международных соревнованиях.

«Руководство Республики Татарстан за долгие годы выстроило соответствующую инфраструктуру, позволяющую людям заниматься этим видом спорта. Так, Казанская академия тенниса является одним из крупнейших в Европе объектов для тренировок и соревнований... Мы уверены, с открытием ее филиала при школе «Олимп» возможности для занятий теннисом мальчиков и девочек в нашей республике существенно возрастут», — сказал Леонов.

Планируется, что бронзовый призер Олимпийских игр будет лично проводить в Елабуге мастер-классы. Кроме того, в 2024 г. должно завершиться формирование проекта международного лектория с привлечением лучших специалистов со всего мира.

Школа большого тенниса Петровой в Москве функционирует с 2020 года. В ней занимаются дети от 5 до 12 лет.